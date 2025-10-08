Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 12:12 PM IST

    ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ട്രൈക്കോബെസോർ നീക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ട്രൈക്കോബെസോർ നീക്കി
    cancel
    camera_alt

    താ​ക്കോ​ൽ ദ്വാ​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ട്രൈ​ക്കോ​ബെ​സോ​ർ

    Listen to this Article

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: വ​യ​റു​വേ​ദ​ന​യും ഛർ​ദി​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​യു​ടെ വ​യ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ നീ​ക്കംചെ​യ്ത​ത്​ വ​ലി​യ ട്രൈ​ക്കോ​ബെ​സോ​ർ (മു​ടി​ച്ചു​രു​ൾ). മു​ത​ല​ക്കോ​ടം ഹോ​ളി ഫാ​മി​ലി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലാ​ണ് താ​ക്കോ​ൽ ദ്വാ​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ത്​ നീ​ക്കി​യ​ത്. 15 വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക്ക് വ​യ​റു​വേ​ദ​ന​യും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ഛർ​ദി​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. സി.​ടി. സ്കാ​ൻ, എ​ൻ​ഡോ​സ്കോ​പ്പി എ​ന്നി​വ​ക്കു​ശേ​ഷം ട്രൈ​ക്കോ​ബെ​സോ​വ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ലാ​പ്രോ​സ്കോ​പ്പി​ക്, എ​ൻ​ഡോ​സ്കോ​പ്പി​ക് സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മു​ടി നീ​ക്കി. മു​ഴു​വ​ൻ മു​ടി​യും ഒ​റ്റ ക​ഷ​ണ​മാ​യാ​ണ് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്. ഗ്യാ​സ്ട്രോ​എ​ൻ​ട്രോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​സ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ലാ​പ്രോ​സ്കോ​പ്പി​ക് സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ. ​ജി. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ വി​ഭാ​ഗം ഡോ. ​​​ഉ​ഷ , ഡോ.​തോ​മ​സ്, ഡോ. ​വി​നു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:childSurgeryHealth issues
    News Summary - Trichobezoar removed surgically
    Similar News
    Next Story
    X