Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:24 PM IST

    ആദിവാസി-വിദൂര മേഖലകളിലെ യാത്രാദുരിതം; ഗതിമുട്ടില്ല, വഴിതുറക്കും

    • ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി, വ​ട്ട​വ​ട സ്വാ​മി​യാ​റ​ള​ക്കു​ടി​ക​ളി​ലെ യാ​ത്രാദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി
    • ജി​ല്ല വി​ക​സ​ന സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​​ നി​ർ​ദേ​ശം
    ആദിവാസി-വിദൂര മേഖലകളിലെ യാത്രാദുരിതം; ഗതിമുട്ടില്ല, വഴിതുറക്കും
    ജി​ല്ല വി​ക​സ​നസ​മി​തി​യി​ല്‍ ക​ല​ക്ട​ർ ദി​നേ​ശ​ന്‍ ചെ​റു​വാ​ട്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി, വ​ട്ട​വ​ട സ്വാ​മി​യാ​റ​ള​ക്കു​ടി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​​ളി​ലെ യാ​ത്രാ ദു​രി​ത​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന ജി​ല്ല വി​ക​സ​ന സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ ഡോ. ​ദി​നേ​ശ​ന്‍ ചെ​റു​വാ​ട്ട് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് റോ​ഡി​ന്റെ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് റോ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ വ​ട്ട​വ​ട​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ മൂ​ന്നാ​ര്‍ എ​ത്തു​ന്ന ചി​ല​ന്തി​യാ​ര്‍-​സ്വാ​മി​യാ​റ​ള​ക്കു​ടി റോ​ഡ് നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് പി.​എം.​ജി.​എ​സ്.​വൈ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എ​ക്‌​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ്​ ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ്​​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ സ്ത്രീ​യെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ചു​മ​ന്ന്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഈ ​സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി, വ​ട്ട​വ​ട അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ദി​വാ​സി-​വി​ദൂ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ യാ​ത്രാ ദു​രി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ​ര​മ്പ​ര ന​ൽ​കി വ​ന്നി​രു​ന്നു. മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ യാ​ത്രാ ദു​രി​ത​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യു​ടെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും യോ​ഗം

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​ക​ഗോ​ത്ര​വ​ര്‍ഗ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും യോ​ഗം ചേ​രാ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ക​ല​ക്ട​ർ, സ​ബ്​ ക​ല​ക്ട​ർ ട്രൈ​ബ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ധാ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​ര​വി​കു​ളം നാ​ഷ​ന​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ള​ട​ക്കം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം വ​നം വ​കു​പ്പു​മാ​യി ​സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി കേ​ബി​ളി​ന്റെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ത​ക​രാ​ർ മ​ഴ മാ​റി​യാ​ല്‍ ഉ​ട​ന്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ടെ​യ്​​ല​റി​ങ്​ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് വി​വ​ര ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​യ്യ​ല്‍ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ജി​ല്ല വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്രം ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ സ​മി​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക​ല​ക്ട​ർ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 85ല്‍ ​വാ​ള​റ-​നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം സ്ട്ര​ക്ച​റി​ല്‍ 259 മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും യൂ​സ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി ഇ​ത് മു​റി​ച്ച് നീ​ക്കി​യ​താ​യും അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ നി​ന്ന 682 മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 303 എ​ണ്ണം മു​റി​ച്ച​താ​യും മൂ​ന്നാ​ര്‍ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ സ​മി​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വ​ച്ഛ് സ​ര്‍വേ​ക്ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ല്‍ മി​ക​ച്ച ശു​ചി​ത്വ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട ക​ട്ട​പ്പ​ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ​യും തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യെ​യും ജി​ല്ല വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യി​ല്‍ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. അ​ഡീ. ജി​ല്ല മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് ഷൈ​ജു പി. ​ജേ​ക്ക​ബ്, ജി​ല്ല പ്ലാ​നി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ദീ​പ ച​ന്ദ്ര​ന്‍, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ജി​ല്ല വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ​ഉന്നതികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം; ഇട​പെട്ട്​ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി ഉ​ന്ന​തി​ക​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു. വ​ത്സ​പ്പെ​ട്ടി​ക്കു​ടി​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി വ​നി​ത​യെ ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​യ റോ​ഡി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ, മു​ള​യി​ൽ തു​ണി​കെ​ട്ടി ആ​റു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ചു​മ​ന്ന്​ മ​റ​യൂ​രി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ​ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ജി​ല്ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വി​ളി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ല​ക്​​ട​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    റോ​ഡും ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ തോ​മ​സ് ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വ​ത്സ​പ്പെ​ട്ടി​ക്കു​ടി​യി​ലെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി കോ​ള​നി​ക​ളി​ൽ റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടും അ​തി​ന് വ​നം വ​കു​പ്പ് ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് മൂ​ന്നാ​ർ വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

