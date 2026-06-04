Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_right...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 12:15 PM IST

    ആ​ന​യാ​ടി​കു​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളൊ​ഴു​കു​ന്നു​; അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം വെ​ല്ലു​വി​ളി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ന​യാ​ടി​കു​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളൊ​ഴു​കു​ന്നു​; അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം വെ​ല്ലു​വി​ളി
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: തൊ​മ്മ​ൻ​കു​ത്ത്​ ആ​ന​യാ​ടി​കു​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തു​​​​മ്പോ​ഴും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ഭാ​വം വെ​ല്ലു​വി​ളി സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്നു. മ​ഴ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കു​ത്ത്​ ജ​ല​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ണ്. നെ​യ്യ​ശേ​രി തോ​ക്കു​മ്പ​ൻ റോ​ഡ് ബി.​എം.​ബി.​സി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ത്തും. റോ​ഡ് പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് കു​ത്തി​ന് താ​ഴെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട്ട്​ കു​ത്ത​നെ ക​യ​റ്റം ന​ട​ന്നു ക​യ​റി​യാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പ്രാ​യ​മാ​യ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ത്തി​ന് തൊ​ട്ട് അ​ടു​ത്തു​വ​രെ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​ത് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ന​യാ​ടി കു​ത്തി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ക്കാ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ശൗ​ചാ​ല​യം, വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ല. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി പ്ര​വേ​ശ​ന ഫീ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വ​ണ്ണ​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ത​യ്യാ​റാ​ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    കു​ത്തി​ന് മേ​ൽ​ഭാ​ഗം വ​രെ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തും. ഇ​വ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കി അ​ല്പം മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​യാ​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ മ​ണി​യ​ൻ സി​റ്റി​യി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ മാ​രെ തെ​റ്റി ധ​രി​പ്പി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യി​ക്കു​ക​യും ട്രി​പ്പ് ജീ​പ്പി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക​ളെ മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് പ​ണം ഈ​ടാ​ക്കി ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    400 മീ​റ്റ​റി​ന് 500 രൂ​പ വ​രെ പ​ണം ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി. പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​റ​ന്ന്​ ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ പോ​ലീ​സ് എ​ത്തു​ക​യും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ചു​ഷ​ണം ചെ​യ്താ​ൽ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​ച​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്‌ ചൂ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ, കാ​ളി​യാ​ർ പോ​ലീ​സും ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:touristsIdukki Newstourist place
    News Summary - Tourists flock to Anayadikuttil; lack of infrastructure a challenge
    Similar News
    Next Story
    X