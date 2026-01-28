Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 11:16 AM IST

    മാലിന്യ നിക്ഷേപം; കർശന നടപടിക്കൊരുങ്ങി നഗരസഭ

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നം വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കും
    മാലിന്യ നിക്ഷേപം; കർശന നടപടിക്കൊരുങ്ങി നഗരസഭ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നം. തൊ​ടു​പു​ഴ​യാ​റി​ലേ​ക്കും മ​റ്റു വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ത്തു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കാ​നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യി 50,000 രൂ​പ പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കും. ഇ​വി​ടു​ത്തെ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സെ​പ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കും. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ദീ​പ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​ര​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ​രി​ശേോ​ധ​ന ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് നി​ല​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ടം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നം

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. അം​ഗീ​കൃ​ത കാ​ർ​ഡ് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം ഇ​നി​മു​ത​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്താം. പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് മു​ത​ൽ ഗാ​ന്ധി സ്‌​ക്വ​യ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് നോ​ൺ വെ​ൻ​ഡി​ങ് സോ​ൺ ആ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ടം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. വെ​ൻ​ഡി​ങ് സോ​ൺ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം അം​ഗീ​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് മാ​റ്റു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സാ​ബി​റ ജ​ലീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ടു​പു​ഴ മ​ർ​ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗം കെ.​കെ. ഷിം​നാ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​യി ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ദീ​പ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ​മാ​കു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഏ​വ​രും നി​ഷ്പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ട് എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ങ്ങാ​ട്ട് ക​വ​ല ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ലും വി​വാ​ദം

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ മ​ങ്ങാ​ട്ട് ക​വ​ല​യി​ലു​ള​ള ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ലെ നാ​ല് മു​റി​ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​ന്ന വി​വാ​ദ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഇ​ട​ത് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​ണ് പ്ര​ശ്നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. മു​റി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ച​വ​ർ ഇ​തി​നു​ള്ള പി​ഴ​യും വാ​ട​ക​യും അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, മു​റി​ക​ൾ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നും സ്ഥാ​പ​നം 2025ൽ ​ന​ൽ​കി​യ ചെ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് 2026ലാ​ണെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തേ ചൊ​ല്ലി​യു​ണ്ടാ​യ ത​ർ​ക്കം ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വാ​ഗ്വാ​ദ​ത്തി​നും വ​ഴി​വെ​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വ​ഴി​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ടെ​ൻ​ഡ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​രാ​റു​കാ​ർ എ​ഗ്രി​മ​ന്‍റെ് വെ​ക്കാ​ത്ത​തും കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന വി​ധേ​യ​മാ​യി.

