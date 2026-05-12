Madhyamam
    Posted On
    date_range 12 May 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 12 May 2026 11:46 AM IST

    ഇടമലക്കുടിയുടെ അക്ഷര വെളിച്ചം; വേതനം കേവലം ഏഴായിരം

    ഇ​ഡ​ലി​പ്പാ​റ ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മൂ​ന്ന്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നോ​ട​ടു​ത്ത്​​ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്​​മി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​​ അ​ക്ഷ​രം പ​ക​ർ​ന്ന്​ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​ത്​
    വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്​​മി ടീ​ച്ച​ർ ഇ​ഡ​ലി​പ്പാ​റ​ക്കു​ടി​യി​ലെ ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന കൊ​ടും​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ താ​ണ്ടി ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ഡ​ലി​പ്പാ​റ​ക്കു​ടി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ക്ഷ​ര വെ​ളി​ച്ചം പ​ക​രു​ന്ന ഒ​രു അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ണ്ട്. 29 വ​ർ​ഷം മു​ൻ​പ്​ 750 രൂ​പ മാ​സ​ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടി​യി​ലെ ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്മി ടീ​ച്ച​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ടീ​ച്ച​റ​മ്മ​യാ​ണ്.

    സ്വ​ന്തം വീ​ട്​ പോ​ലും മ​റ​ന്ന്​ വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ കു​ടി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക്​​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ ഏ​ഴാ​യി​രം രൂ​പ മാ​ത്രം. കു​ടി​യി​ലെ സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​ടി​മാ​ലി ക​ത്തി​പ്പാ​റ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ ഇ​ഡ​ലി​പ്പാ​റ ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ചി​ല​​പ്പോ ഒ​രു​മാ​സം കി​ട്ടു​ന്ന ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​കു​തി കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​​ ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക്. ഞാ​ൻ ഈ ​ജോ​ലി നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ സ്കൂ​ൾ പൂ​ട്ടും. കു​ടി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​നം ന​ഷ്ട​മാ​കും. ​പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​യാ​ൽ ഈ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​​ ആ ​മ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​​ മാ​റി നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​രും. ഇ​ത്​ കാ​ണാ​ൻ​ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്​ കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​വി​ടെ ഇ​ങ്ങ​നെ തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്നും​ വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്മി പ​റ​യു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ വ​കു​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ഡ​ലി​പ്പാ​റ ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മൂ​ന്ന്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നോ​ട​ടു​ത്ത്​​ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്​​മി കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ക്ഷ​ര മ​ധു​രം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​ത്. 1997ലാ​ണ്​ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന്​ കാ​ണു​ന്ന ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൊ​ടും​കാ​ടാ​യി​രു​ന്നു​ ചു​റ്റും. മൂ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ . പ​ല ത​വ​ണ മു​ന്നി​ൽ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​​ള ക​ണ്ട്​ ഭ​യ​ന്ന്​ വി​റ​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും ത​ന്നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ജ​യ​ക്ഷ്​​മി പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട്​ കാ​ട്​ ക​യ​റു​ക​യും ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും കു​ടി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​ര​വും മ​ട​ക്ക​വു​മൊ​ക്കെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ താ​മ​സം പ​തി​യെ കു​ടി​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ക്കി.

    ഇ​പ്പോ​ഴും വ​ഴി​യും വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കു​റ​വാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ത​ന്നെ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ്​ അ​ടി​മാ​ലി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നാ​റി​ൽ നി​ന്ന്​ കു​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ദു​ർ​ഘ​ട പാ​ത​യാ​യ​തി​നാ​ൽ​ 3000 മു​ത​ൽ 4000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്​ ജീ​പ്പു​ക​ൾ തു​ക ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ . കൂ​ടു​ത​ൽ ​പേ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​തു​ക എ​ല്ലാ​വ​രും കൂ​ട്​ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കും. ആ​ളു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം കൊ​ടു​ക്ക​ണ്ടി വ​രും. മു​തു​വാ​ൻ ഭാ​ഷ സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ ടീ​ച്ച​ർ പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യും ക​ഥ പ​റ​ച്ചി​ലൂ​ടെ​യും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തി. താ​ൻ ഇ​വി​യൈ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കു​ടി​യി​ൽ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി പാ​സാ​യ ഒ​റ്റ കു​ട്ടി​​​പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​സ്ഥി​തി​യൊ​ക്കെ മാ​റി. നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ൽ നി​ന്ന്​ നി​ന്നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ളും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​താ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി.​സ്​​കൂ​ൾ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ഡ​ലി​പ്പാ​റ​യി​ലെ ഏ​കാ​ധ്യാ​പ​ക വി​ദ്യാ​ല​യം തു​ട​ർ​ന്നു​പോ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​യാ​സം മൂ​ല​മാ​ണ്​ ഇ​ത്​ നി​ല നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. 21 കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​​പ്പോ​ൾ ഉ​ള്ള​ത്.

    അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​ള​യ​മ​ക​നും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും വീ​ടി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ വ​രെ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ മ​ക​ന്​ പാ​മ്പ്​ ക​ടി​യേ​റ്റ സം​ഭ​വ​വും വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു. കു​ടി​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ പ​ച്ച മ​രു​ന്നു​ക​ളും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും ജോ​ലി​ക്കും മ​റ്റും പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ൻ​പ്​ കു​ട്ടി​ക​​ളെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കും. പ​ല ത​വ​ണ മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രോ​ടും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​രോ​ടും ശ​മ്പ​ള വ​ർ​ധ​ന​വ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും ഫ​ല​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ നി​രാ​ശ ടീ​ച്ച​റു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. എ​​ന്‍റെ കു​ട്ടി​ക​ളെ മാ​ത്രം ഓ​ർ​ത്താ​ണ്​ ഞാ​ൻ പോ​കാ​ത്ത​തെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വീ​ടും കു​ടും​ബ​വും വി​ട്ട്​ അ​ക്ഷ​ര വെ​ളി​ച്ചം പ​ക​രാ​ൻ കാ​ട്​ ക​യ​റി​യ ടീ​ച്ച​റു​ടെ നൊ​മ്പ​രം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ണ്​ തു​റ​ന്ന്​ ത​ന്നെ കാ​ണ​ണം.

    TAGS: education, Schools, Idukki News, idamalakudi
    News Summary - The literal light of Idamalakudi; salary is just seven thousand
