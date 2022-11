മനുഷ്യാവകാശ കമീഷൻ ഇടപെട്ടു: പ്രളയത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടമായ 38പേർക്ക് ആറുലക്ഷം വീതം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൊ​ടു​പു​ഴ: 2019 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ലും ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ലും വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട 38പേ​ർ​ക്ക് വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​നും സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങാ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​റു​ല​ക്ഷം വീ​തം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​സ്ഥാ​ന മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ നേ​രി​ട്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കും. 22 മാ​സ​മാ​യി വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ക​ട്ട​പ്പ​ന എ​ള​വ​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി സു​മി ഹ​രി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ന്റ​ണി ഡൊ​മി​നി​ക്കി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. റീ​ബി​ൽ​ഡ് കേ​ര​ള മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗം ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഈ ​കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ വീ​ടി​ന് 75 ശ​ത​മാ​നം നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ടു​ക്കി, ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, ദേ​വി​കു​ളം, പീ​രു​മേ​ട്, തൊ​ടു​പു​ഴ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ൽ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട 38 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ വീ​ടും സ്ഥ​ല​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്ഥ​ലം​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ആ​റു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ ആ​ധാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള തു​ക​യോ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. വീ​ട് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ നാ​ലു​ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ഇ​ടു​ക്കി ക​ല​ക്ട​ർ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യാ​യ സു​മി ഹ​രി​ക്കും തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

The Human Rights Commission intervened: 6 lakhs each for 38 people who lost their homes and land in the flood