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Madhyamam
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    ​ചൂ​ടി​ൽ വെ​ന്തു​രു​കി നാ​ട്; വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞ് ജ​നം

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    ​ചൂ​ടി​ൽ വെ​ന്തു​രു​കി നാ​ട്; വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞ് ജ​നം
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ചൂ​ട് പ​രി​ധി​വി​ട്ട​തോ​ടെ വെ​ന്തു​രു​കു​ക​യാ​ണ് നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും. എ​ന്നാ​ൽ, ചൂ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി വീ​ടോ ഓ​ഫി​സു​ക​ളോ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്താ​ൽ അ​വി​ടെ​യും ര​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ക​ത്തു​ന്ന ചൂ​ടി​നൊ​പ്പം അ​ടി​ക്ക​ടി​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്ക​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​ല്ല​നാ​കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ രാ​പ്പ​ക​ൽ ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ ഡ​സ​നോ​ളം പ്രാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്കം. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ പ​വ​ർ​ക​ട്ടെ​ന്ന പേ​രി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്കം വേ​റെ​യു​മു​ണ്ട്. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലും ലോ​റേ​ഞ്ചി​ലും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

    ക​ര​ണ്ട് ഓ​ഫാ​ക്ക​​ല്ലേ സാ​റേ... കൊ​ടും​ചൂ​ടാ​ണ്

    കൊ​ടും​ചൂ​ടി​നൊ​പ്പം വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്ക​വും പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഫോ​ൺ കാ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ്. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​ളു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ. കാ​ളു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഭ​യ​ന്ന് പ​ല ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും റി​സീ​വ​ർ എ​ടു​ത്ത് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ എ​ത്ര​നേ​രം വി​ളി​ച്ചാ​ലും മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ബി​സി ട്യൂ​ൺ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ക്കം പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കൂ​ടി​യ​ത്. പ​രാ​തി വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മ​യം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി‍യി​ക്കു​മെ​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല​ർ​ക്കും ഫോ​ണു​ക​ൾ വ​ഴി മെ​സേ​ജു​ക​ൾ വ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ൽ ല​ഭി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    പ​വ​ർ​ക​ട്ട്: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രോ​ൾ പൂ​രം

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന് ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ​വ​ർ​ക​ട്ട് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്രോ​ൾ പൂ​ര​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഇ​ട​ത് അ​നൂ​കൂ​ലി​ക​ളാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​ത്യ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും ട്രോ​ളു​ക​ൾ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ട്രോ​ള​ൻ​മാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഇ​ര. ഒ​പ്പം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഇ​ടം പി​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഏ​താ​യാ​ലും പ​വ​ർ​ക​ട്ടി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​നൂ​കൂ​ലി​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ട്രോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. കാ​ല​വ​ർ​ഷം ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ തെ​റ്റി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലേ​ത​ട​ക്കം ഡാ​മു​ക​ളി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തെ ചൂ​ടും വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​യും അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളി​ലേ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ദു​രി​ത​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ഴ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​വ​രു​ടേ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ. കൊ​ടും​ചൂ​ടി​നാ​ശ്വാ​സ​മാ​യി മ​ഴ​യെ​ത്തു​മോ എ​ന്ന കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ലാ​ണ് ജ​നം.

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    News Summary - The country is scorched by heat
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