എസ്.ഐ.ആർ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കിയ അഞ്ചുപേരിലൊരാളായി ബി.എൽ.ഒ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 22 Nov 2025 12:32 PM IST
Updated Ondate_range 22 Nov 2025 12:32 PM IST
എസ്.ഐ.ആർ അതിവേഗം പൂർത്തിയാക്കിയ അഞ്ചുപേരിലൊരാളായി ബി.എൽ.ഒtext_fields
bookmark_border
News Summary - the BLO one of the five fastest to complete SIR
Listen to this Article
തൊടുപുഴ: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ (എസ്.ഐ.ആർ) വേഗം പൂർത്തിയാക്കി ബി.എൽ.ഒ എൻ. എസ്. ഇബ്രാഹിം സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരാളായി. വണ്ണപ്പുറം മുള്ളരിങ്ങാട് വലിയകണ്ടം ഭാഗത്തെ 27ാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ ബി.എൽ.ഒ ആണ് ഇബ്രാഹിം. ബൂത്തിലെ 729 വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപടി വേഗം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇബ്രാഹിമിനെ വരണാധികാരി കൂടിയായ സബ് കലക്ടർ അനൂപ് ഗാർഗ് വീട്ടിലെത്തി അഭിനന്ദിച്ചു.
ആധാർ കാർഡ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐ.ഡി കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ജോലി പൂർണമാക്കിയതിന് കലക്ടറുടെ പ്രത്യേക അനുമോദനം നേടിയിരുന്നു. തൊടുപുഴ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം മുള്ളരിങ്ങാട് സ്വദേശിയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story