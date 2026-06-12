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    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 11:01 AM IST

    പന്തുരുണ്ടു തുടങ്ങി; ആവേശം ‘ഹൈ’റേഞ്ച്

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    ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ ഇടുക്കി
    പന്തുരുണ്ടു തുടങ്ങി; ആവേശം ‘ഹൈ’റേഞ്ച്
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: കാ​ൽ​പ​ന്തി​ന്‍റെ വി​ശ്വ​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് തി​ര​ശ്ശി​ല​യു​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ​ങ്ങും ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര​യി​ള​ക്കം. ഗ്രാ​മ-​ന​ഗ​ര ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ഫു​ട്ബോ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശം ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​ക​യാ​യ​ണ്. കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കോ​രി​ച്ചൊ​രി​യു​ന്ന മ​ഴ​യേ​ക്കാ​ൾ ആ​ര​വ​മാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ഫു​ട്ബോ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്. ഇ​തോ​ടെ നാ​ലാ​ൾ കൂ​ടു​ന്നി​ട​ത്തും നാ​ൽ​ക്ക​വ​ല​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഫു​ട്ബോ​ളാ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    മെ​സ്സി​യും ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യും നെ​യ്മ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഫു​ട്ബോ​ൾ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ഹൈ​റേ​ഞ്ചും ലോ ​റേ​ഞ്ചും നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​യും ക​ണ്ണാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ ടീ​മി​ന്‍റെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ഷ്ട ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​താ​ക​ക​ളും ജ​ഴ്സി​യു​മെ​ല്ലാം കൊ​ടി​ക​ളും തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ‍യി നാ​ടെ​ങ്ങും നി​റ​ഞ്ഞ് ക​ഴി​ഞ്ഞു. കു​ള​മാ​വ് ഡാ​മി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​യ​ർ​ന്ന ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ കൂ​റ്റ​ൻ ക​ട്ടൗ​ട്ട് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ‍്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​ണ്.

    ക്ല​ബു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫീ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബോ​ൾ ആ​ര​വ​മാ​ണ്. ഫു​ട്ബോ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ‍‍പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ ഫു​ട്ബോ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ളി​കാ​ണാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​ർ ആ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മ​ല​യോ​ര​ത്തെ ഫു​ട്ബോ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലേ​ക്കാ​ന​യി​ക്കും.

    ജ​ഴ്സി​ക​ൾ​ക്കി​ത് സു​വ​ർ​ണ കാ​ലം

    ലോ​ക​ക​പ്പെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ നാ​ടെ​ങ്ങും ജ​ഴ്സി​ക​ളു​ടെ സു​വ​ർ​ണ​കാ​ല​മാ​ണ്. ഇ​ഷ്ട​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ന​മ്പ​റു​ക​ളം പ​താ​ക​ക​ളു​മൊ​ക്കെ പ​തി​ച്ച ജ​ഴ്സി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യു​ള്ള​തെ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. 250 രൂ​പ മു​ത​ൽ ജ​ഴ്സി വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക്വാ​ളി​റ്റി അ​നു​സ​രി​ച്ച് 650 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല. ബ്രാ​ൻ​ഡ​ഡ് ആ​കു​മ്പോ​ൾ വി​ല ഇ​നി​യു​മു​യ​രും. മെ​സ്സി ബ്രാ​ൻ​ഡി​നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ. പി​ന്നാ​ലെ നെ​യ്മ​റും ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റെ​ണാ​ൾ​ഡോ​യു​മെ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​താ​ക​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യു​ണ്ട്. അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന, ബ്ര​സീ​ൽ പ​താ​ക​ക​ളാ​ണ് ഈ​യി​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തൊ​പ്പി​യും ഷാ​ളും തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ആ​രാ​ധ​ക​ർ യ​ഥേ​ഷ്ടം വാ​ങ്ങി​കൂ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:Thodupuzhafootball world cupIdukki News
    News Summary - The ball rolling has begun; excitement is high
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