    Posted On
    date_range 31 March 2026 2:26 PM IST
    Updated On
    വിധിയെഴുതാൻ പത്ത് നാളുകൾ; അര‍യും തലയും മുറുക്കി മുന്നണികൾ

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി റോ​യി കെ.​പൗ​ലോ​സ് കു​ള​മാ​വി​ൽ ബൈ​ക്കി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ഇ​നി പ​ത്ത് ദി​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ അ​ര​യും ത​ല​യും മു​റു​ക്കി വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള​ള നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും. ഇ​തോ​ടെ മ​ല​യോ​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഞ്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ചാ​ര​ണാ​വേ​ശം ക​ത്തി​ക്ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്. ഓ​രോ വോ​ട്ടും വി​ല​യേ​റി​യ​താ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും തി​രി​കെ പി​ടി​ക്കാ​നു​മാ​യി അ​വ​സാ​ന വ​ട്ട ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണി​പ്പു​ര​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ.

    പൊ​തു​പ​ര്യ​ട​ന തി​ര​ക്കി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ഓ​ട്ട​പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​തു​പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും തു​റ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു​ള​ള പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ച്ച​വ​രെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചും വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച ശേ​ഷം ഉ​ച്ച ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് മി​ക്ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും വാ​ഹ​ന​പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    നി​ര​വ​ധി ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​പ​ര്യ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ര​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ തെ​രു​വ് നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ, വീ​ഡി​യോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ർ​ണ​ർ മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ടു​ക്കി​യെ ഇ​ള​ക്കി പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ

    മ​ല​യോ​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മ​ന​സി​ള​ക്കാ​നു​ള​ള പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക​ല​ന്തി​യോ​ളം മ​ണ്ണി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രും തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഏ​റെ​യു​ള​ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലു​ള​ള​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ൽ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​കെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി ക്ര​മ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും പ​ട്ട​യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യ​വും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ സ്തം​ഭ​ന​വു​മെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ചൂ​ടേ​റി​യ വി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നേ​രി​ടു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ അ​പാ​ക​ത​ക​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള​ള സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ വി​ക​സ​ന -ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​ട​ത് പ​ക്ഷം പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഷ​യ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ​ബ​രി​മ​ല‍യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല​യോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ തു​റു​പ്പ് ചീ​ട്ട്. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മേ ഓ​രോ ദീ​വ​സ​വും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യും വീ​ണു​കി​ട്ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​ഷ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS: election campaign, Candidates, Thodupuzha, Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - Ten days to assembly election Fronts tighten their campaingns
