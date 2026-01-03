Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:30 AM IST

    നിയമ ലംഘനം; വടിയെടുത്ത്​ ശുചിത്വ മിഷൻ

    649 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 36,78,000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി
    നിയമ ലംഘനം; വടിയെടുത്ത്​ ശുചിത്വ മിഷൻ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ശു​ചി​ത്വ- മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‍ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ൻ. 2025 ൽ ​ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ന്‍ഫോ​ഴ്‍സ്‍മെ​ന്റ് സ്‍ക്വാ​ഡു​ക​ള്‍ 1863 പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​ണ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 649 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 493 കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ 36,78,000 രൂ​പ പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കി. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗ​മു​ള്ള പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഡി​സ്‍പോ​സി​ബി​ൾ വ​സ്‍തു​ക്ക​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍. ജി​ല്ല ത​ല​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‍സ്‍മെ​ന്റ് സ്‍ക്വാ​ഡാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത​ത് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും. 9446700800 ന​മ്പ​റി​ൽ വാ​ട്സാ​പി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ട്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ​യു​ടെ 25 ശ​ത​മാ​നം പാ​രി​തോ​ഷി​കം ന​ല്‍കും. നി​രോ​ധി​ത വ​സ്‍തു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഭ​ര​ണം, വി​ൽ​പ​ന, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യ്‍ക്ക് പു​റ​മേ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം, മാ​ലി​ന്യം വ​ലി​ച്ചെ​റി​യ​ൽ, ക​ത്തി​ക്ക​ൽ, മ​ലി​ന​ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല സ്‍ക്വാ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു സ്‌​ക്വാ​ഡും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത​ല വി​ജി​ല​ൻ​സ് സ്‌​ക്വാ​ഡു​മു​ണ്ട്. തൊ​ടു​പു​ഴ, ഇ​ളം​ദേ​ശം, ക​ട്ട​പ്പ​ന, അ​ഴു​ത ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലും ക​ട്ട​പ്പ​ന, തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് ഒ​രു സ്‍ക്വാ​ഡ്. ര​ണ്ടാം സ്‍ക്വാ​ഡ് ഇ​ടു​ക്കി, ദേ​വി​കു​ളം, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണ്. ഐ.​വി.​ഒ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്‌​ക്വാ​ഡ് ഒ​ന്നി​ന് തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും തൊ​ടു​പു​ഴ, ഇ​ളം​ദേ​ശം ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും സ്‌​ക്വാ​ഡ് ര​ണ്ടി​ന് അ​ടി​മാ​ലി ദേ​വി​കു​ളം ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും സ്‌​ക്വാ​ഡ് മൂ​ന്നി​ന് ക​ട്ട​പ്പ​ന, ഇ​ടു​ക്കി ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളു​ടെ​യും ചു​മ​ത​ല​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Idukki NewsSuchitha Mission
    News Summary - suchithva mission to take action on rule violation
