Madhyamam
    date_range 21 Jan 2026 12:13 PM IST
    date_range 21 Jan 2026 12:13 PM IST

    സ്റ്റേഷനറിക്കടയിലെ മോഷണം: അന്തർസംസ്ഥാനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

    റ​ഷീ​ദു​ൽ ഇ​സ്​​ലാം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ക​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​സം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. അ​സം നാ​വ്ഗോ​ൺ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഡ​ഗൗ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി റ​ഷീ​ദു​ൽ ഇ​സ്​​ലാം (25) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മെ​യ് 24ന് ​പു​ല​ർ​ത​ച്ചെ മൂ​ന്ന് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ക​ട കു​ത്തി തു​റ​ന്ന പ്ര​തി മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​യെ കു​റി​ച്ച സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. കോ​ല​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്.

    പ്ലൈ​വു​ഡ് ക​മ്പ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ പ്ര​തി ഒ​റ്റ​യ്ക്കാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ്, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, കോ​ത​മം​ഗ​ലം, കാ​ല​ടി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​യി പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​റ്റ​യ്ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത് മോ​ഷ​ണ മു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ആ​ർ​ഭാ​ഡ ബൈ​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മോ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത് കി​ട്ടു​ന്ന മു​ത​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​വി​ടെ​യും ആ​ർ​ഭാ​ട ജീ​വി​ത​മാ​ണ് ഒ​റ്റ​യ്ക്ക് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Idukki NewsArrestTheft Case
