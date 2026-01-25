Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    സ്കൈ വാക്, ബോട്ടിങ്​, ബങ്കി ജംപ്​, ഓപൺ ജിം, വരുന്നൂ... കോളപ്രയിൽ ജലസേചന ടൂറിസം പദ്ധതി

    116.20 കോ​ടി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ട​ങ്ക​ൽ തു​ക
    സ്കൈ വാക്, ബോട്ടിങ്​, ബങ്കി ജംപ്​, ഓപൺ ജിം, വരുന്നൂ... കോളപ്രയിൽ ജലസേചന ടൂറിസം പദ്ധതി
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ലെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ കു​തി​പ്പേ​കു​ന്ന ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കോ​ള​പ്ര മു​ന​മ്പി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്നു. തൊ​ടു​പു​ഴ​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള കാ​ഞ്ഞാ​റി​നും കോ​ള​പ്ര മു​ന​മ്പ് മ​ധ്യേ​യു​ള്ള ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ല​വി​ഭ​വ​മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ നോ​ഡ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 116.20 കോ​ടി​യാ​ണ് അ​ട​ങ്ക​ൽ തു​ക​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നാ​ല് സോ​ണു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക. ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം പ്രീ-​ഫാ​ബ്രി​ക്കേ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റീ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​രം​ഗ​ത്ത് വ​ൻ​കു​തി​ച്ചു ചാ​ട്ടം

    സ്കൈ ​വാ​ക്, ബോ​ട്ടി​ങ്, ബ​ങ്കി ജം​പ്, ഓ​പ​ൺ ജിം, ​ജെ​റ്റ് സ്കീ, ​ഫ്ലൈ ബോ​ർ​ഡ്, ബ​ഗ്ഗി, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ക്ക്, ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഗെ​യിം​സ്, ഫി​ഷ് പോ​ണ്ട്, ജെ​യ​ൻ​റ് സ്വി​ങ്, അ​ക്വാ​ട്ടി​ക് സ്പോ​ർ​ട്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദോ​പാ​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര രം​ഗ​ത്ത് വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ധാ​രാ​ളം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി ജി​ല്ല​യി​ലെ ചെ​റു​കി​ട ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ മു​ത​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ർ​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി കേ​ര​ള വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കു​ടി​വെ​ള്ള പ​മ്പി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തി​നാ​ൽ, ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ മ​ലി​ന​മാ​കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്‌​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ജ​ൻ​സി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ല​സേ​ച​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും കേ​ര​ള ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ കോ​ള​പ്ര മു​ന​മ്പ് പ്ര​ധാ​ന അ​ട​യാ​ള​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​കൃ​തി മ​നോ​ഹ​ര​ കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ൽ സ​മ്പ​ന്നം

    ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന കാ​വ​ട​മാ​ണ് മൂ​ല​മ​റ്റം കോ​ള​പ്ര ഭാ​ഗം. നി​ര​വ​ധി സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗം. പു​തി​യ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​കും. പ്ര​കൃ​തി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും സ​ഞ്ച​രി​ക​ളെ ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ടു​ക്കി ഡാ​മും നി​ർ​ദ്ദി​ഷ്ട ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ മ്യൂ​സി​യ​വും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ടൂ​റി​സം പാ​ക്കേ​ജ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കും. ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്ത് ജി​ല്ല​യു​ടെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി മാ​റും.

    TAGS:Kolhapurboatingtourism hub
    News Summary - Sky walk, boating, bungee jump, open gym, coming soon... Irrigation tourism project in Kolhapur
