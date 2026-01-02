Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightശബരിമല തീർഥാടകരുടെ ബസ്...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:28 PM IST

    ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ ബസ് മറിഞ്ഞു; 10 പേർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    പുതുവർഷ പുലരിയിൽ നാടിനെ നടുക്കി വാഹനാപകടം
    ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ ബസ് മറിഞ്ഞു; 10 പേർക്ക് പരിക്ക്
    cancel
    camera_alt

    ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ബ​സ് മ​റി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ൽ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ശ​ബ​രി​മ​ല ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ബ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് മ​റി​ഞ്ഞ് 10 തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ നാ​ലു​പേ​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​രം. തൊ​ടു​പു​ഴ-​പാ​ലാ റോ​ഡി​ലെ ക​രി​ങ്കു​ന്നം പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​നി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 5.50ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ‘വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ ട്രാ​വ​ൽ​സ്’ ബ​സാ​ണ് മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മ​ട​ക്കം 51പേ​രാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ട്രാ​വ​ൽ​സി​ന്‍റെ ശ​ബ​രി​മ​ല പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്താ​ണ് ഇ​വ​ർ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന ഉ​ട​ൻ ക​രി​ങ്കു​ന്നം പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​രെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ദൗ​ത്യം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ കൈ​കു​ടു​ങ്ങി​യ ഒ​രാ​ളെ സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ മ​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ബ​സി​ന്റെ ചി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ​പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​​രെ തൊ​ടു​പു​ഴ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​വ​രി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രെ ഐ.​സി.​യു​വി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​വ​രി​ൽ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഒ​രാ​ളെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ് സ്വ​കാ​ര്യ ആശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​വ​ർ: അ​ന​യ് കൃ​ഷ്ണ (19), ഇ.​എ​സ്. അ​ദ്വൈ​ത് (18), അ​ജ​യ് ഘോ​ഷ് (56), എ​സ്.​എ​സ്. അ​ഭി​ന​ന്ദ് (23), എ​സ്.​പി. ന​വീ​ൻ (48), പ്ര​ണ​വ് പ്ര​ശാ​ന്ത് (19), എ​ൻ. സു​രേ​ഷ് (53), ജ​യ​കു​മാ​ർ (42), പി.​എ​സ്. ആ​യു​ഷ് (20), ഹ​രീ​ഷ് സ​ന്തോ​ഷ് (21), അ​രു​ൺ ദാ​സ് (32), വി​നോ​ദ് ബാ​ബു (53), ക​ശ്യ​പ് സാ​ര​ഗ് (20), സു​ദ​ർ​ശ​ന കു​മാ​ർ (49), ആ​രു​ഷ് (8), അ​തു​ൽ നാ​യ​ർ (31), എ.​എം. അ​രു​ൺ (35), രാ​ജ​ൻ (50), ഫ​സ​ൽ (34), അ​ർ​ജു​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (17), ടി.​പി. അ​ജ​യ​ൻ (55), ശ്രീ​കാ​ന്ത് വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ (46), കെ.​വി. ഷാ​ജി (50), അ​ക്ഷ​യ് സു​നി​ൽ (20), കെ. ​അ​ഖി​ൽ (23), ജ​ഗ​ൻ ശ്രീ​കാ​ന്ത് (13), ഷി​ജി​ത്ത് (41), എ. ​സ​ജീ​വ് (50), നാ​രാ​യ​ണ​ൻ (65), ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ (60), അ​തു​ൽ (25), ജി​ബി​ഷ് (40), അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ (52).

    നി​സാ​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്തു. സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ എ​ട്ടു​പേ​രി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പേ​ർ ഐ.​സി.​യു​വി​ലും ന്യൂ​റോ ഐ.​സി.​യു​വി​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന

    ​റോ​ഡി​ൽ മ​റി​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന ബ​സ് ക്രെ​യി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ത്തി മാ​റ്റി. അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ൽ ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന​വും മ​റ്റ് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. തൊ​ടു​പു​ഴ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ടി.​എ​ച്ച്. സാ​ദി​ഖ്, അ​സി. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ബി​ജു പി. ​തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ പി.​എ​ൻ. അ​നൂ​പ്, ലി​ബി​ൻ ജ​യിം​സ്, പി.​ജി. സ​ജീ​വ്, എ​സ്.​ശ​ര​ത്, വി.​ബി.​സ​ന്ദീ​പ്, സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, കെ.​ആ​ർ. പ്ര​മോ​ദ്, രാ​ജീ​വ് ആ​ർ. നാ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ബ​സ് ത​ക​രാ​റു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് യാ​ത്രി​ക​ർ. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ ത​ക​രാ​ർ കാ​ണി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​സ് വ​ഴി​ക്കു​വെ​ച്ച് ബ്രേ​ക്ക് ഡൗ​ണാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റൊ​രു​ബ​സ് എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​രെ നി​ല​ക്ക​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി വ​ഴി​ക്കാ​യ ബ​സാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ത​ക​രാ​റെ​ല്ലാം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​ക്കാ​നി​ക്കെ​ത്തി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ണ് ബ​സ് യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. ഈ​യാ​ത്ര​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​യാ​ത്ര​യാ​യ​ത്. അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​വ് വീ​ശു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​രു വ​ശം പൊ​ങ്ങി ഭി​ത്തി​യി​ലി​ടി​ച്ച് ബ​സ് മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കാ​ർ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ ഇ​ര​യാ​യ​വ​രി​ൽ ഏ​റെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sabarimala pilgrimsbus overturnsSabarimalaAccidents
    News Summary - Sabarimala pilgrims' bus overturns; 10 injured
    Similar News
    Next Story
    X