Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:06 PM IST

    വീണുകിട്ടിയ അഞ്ചുപവന്റെ മാല തിരികെനൽകി

    വീണുകിട്ടിയ അഞ്ചുപവന്റെ മാല തിരികെനൽകി
    ശു​ചീ​ക​ര​ണത്തൊഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി തൊ​ടു​പു​ഴ

    പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ച സ്വ​ർ​ണമാ​ല സി.​ഐ ടി.​ജി. രാ​ജേ​ഷ്​

    ഉ​ട​മ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ശു​ചീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ അ​ഞ്ച് പ​വ​ന്റെ സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ല തി​രി​കെ ഏ​ല്‍പി​ച്ച് ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ ബാ​ങ്ക് പാ​ര്‍ട്ട് ടൈം ​ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി. മ​ണ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ഒ.​ആ​ര്‍. ശ​ശി​ക​ല​യാ​ണ് മാ​തൃ​ക​യാ​യ​ത്.

    ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ര്‍ മു​ള​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷേ​ര്‍ളി കു​ര്യാ​ക്കോ​സി​ന്റെ​താ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ര്‍ണം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തോ​ടെ മ​ങ്ങാ​ട്ടു​ക​വ​ല ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ ബാ​ങ്കി​ന് മു​ന്നി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് മാ​ല കി​ട്ടു​ന്ന​ത്. മാ​ല ശ​ശി​ക​ല ബാ​ങ്ക് മാ​നേ​ജ​ര്‍ സു​ബി​ന്‍ സ​ണ്ണി​യെ ഏ​ല്‍പി​ച്ചു. മാ​നേ​ജ​റാ​ണ് സ്വ​ര്‍ണം തൊ​ടു​പു​ഴ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ഏ​ല്‍പി​ച്ച​ത്. മ​ങ്ങാ​ട്ടു​ക​വ​ല ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ ബാ​ങ്കി​ല്‍നി​ന്ന്​ പ​ണം എ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ബാ​ഗി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മാ​ല ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഉ​ട​മ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി സി.​ഐ ടി.​ജി. രാ​ജേ​ഷി​ല്‍നി​ന്ന്​ മാ​ല കൈ​പ്പ​റ്റി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ര്‍ മ​നോ​ജ് കോ​ക്കാ​ട്ട്, മാ​ല ഏ​ല്‍പി​ച്ച ശ​ശി​ക​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Returned the necklace of the fallen
