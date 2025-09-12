Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Thodupuzha
    Posted On
    12 Sept 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 11:14 AM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് ഇടുക്കി ജില്ല

    • ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒമ്പതു ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ
    • 102393 ക​ന്നി​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ
    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് ഇടുക്കി ജില്ല
    തൊ​ടു​പു​ഴ: അ​ന്തി​മ​ വോട്ടർപ​ട്ടി​ക​യും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ജി​ല്ല. പ്ര​ധാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം പ്ര​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ർ​ഡ്- മ​ണ്ഡ​ലം ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ചു​വ​രെ​ഴു​ത്തി​നാ​യി മ​തി​ലു​ക​ളും ബു​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​നി സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് കൂ​ടി ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കും. വാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    52 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ഞ്ച് നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ‍യി 52 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ണ്ട്. എ​ട്ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ര​ണ്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളും ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ. തൊ​ടു​പു​ഴ, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, ക​ട്ട​പ്പ​ന, ഇ​ടു​ക്കി, ഇ​ളം​ദേ​ശം, ദേ​വി​കു​ളം, അ​ഴു​ത, അ​ടി​മാ​ലി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ. ക​ട്ട​പ്പ​ന​യും തൊ​ടു​പു​ഴ​യു​മാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ.

    അ​ടി​മാ​ലി ബ്ലോ​ക്കി​ന്​ കീ​ഴി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ: അ​ടി​മാ​ലി, കൊ​ന്ന​ത്ത​ടി, വെ​ള​ള​ത്തൂ​വ​ൽ, പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ, ബൈ​സ​ൺ​വാ​ലി.അ​ഴു​ത ബ്ലോ​ക്ക്​: പീ​രു​മേ​ട്, കു​മ​ളി, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ, ഏ​ല​പ്പാ​റ, കൊ​ക്ക​യാ​ർ, പെ​രു​വ​ന്താ​നം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ. ദേ​വി​കു​ളം ബ്ലോ​ക്ക്​: ശാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ, കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ, ദേ​വി​കു​ളം, മ​റ​യൂ​ർ,മാ​ങ്കു​ളം, വ​ട്ട​വ​ട, മൂ​ന്നാ​ർ, ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ.ഇ​ളം ദേ​ശം ബ്ലോ​ക്ക്​: ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ, ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ർ, വ​ണ്ണ​പ്പു​റം, കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ, കോ​ടി​ക്കു​ളം, വെ​ള്ളി​യാ​മ​റ്റം, ആ​ല​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ.

    ഇ​ടു​ക്കി ബ്ലോ​ക്ക്​: ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി, മ​രി​യാ​പു​രം, കാ​മാ​ക്ഷി, വാ​ത്തി​ക്കു​ടി, വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ്, അ​റ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ. ക​ട്ട​പ്പ​ന ബ്ലോ​ക്ക്​: ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ, ഉ​പ്പു​ത​റ, ച​ക്കു​പ​ള​ളം, കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ, വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട്, അ​യ്യ​പ്പ​ൻ​കോ​വി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം ബ്ലോ​ക്ക്​: ഉ​ടു​മ്പ​ഞ്ചോ​ല, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ, രാ​ജ​കു​മാ​രി, സേ​നാ​പ​തി, ക​രു​ണാ​പു​രം, രാ​ജാ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ. തൊ​ടു​പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക്​: ക​രി​ങ്കു​ന്നം, പു​റ​പ്പു​ഴ, മു​ട്ടം, മ​ണ​ക്കാ​ട്, കു​മാ​ര​മം​ഗ​ലം, ഇ​ട​വെ​ട്ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ.

    വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ മു​ത​ൽ പോ​ര്

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക‍യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്ക​ലി​നെ ചൊ​ല്ലി പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ആ​രോ​പ​ണ പ്ര​ത്യോ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ‍യി ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​തി​യും പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ണ് വ​ച്ചി​ട്ടു​ള​ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ളും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മോ​ഹി​ക​ളും വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടു​ക​യും ചേ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നെ​ന്ന​താ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന പ​രാ​തി.

    സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ത്രീ ​സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യും തി​രി​ച്ചും ആ​കു​മെ​ന്ന പൊ​തു ത​ത്വ​മു​ള​ള​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലെ സ്ഥ​നാ​ർ​ഥി മോ​ഹി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​വ​രാ​ണ് വീ​ടു​ക​യ​റി വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ലി​നും വെ​ട്ട​ലി​നു​മെ​ല്ലാം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മേ ഉ​ടു​മ്പ​ഞ്ചോ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട് വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യും ത​യാ​ർ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 9,05,567 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള​ള​ത്. 4,40,147 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 4,65,410 സ്ത്രീ​ക​ളും 10 ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും അ​ട​ക്ക​മാ​ണി​ത്. 1,02,393 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പു​തി​യ​താ​യി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 63,845 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. 412 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ ഏ​ഴ് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്.

