Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:25 AM IST

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 71.71 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 71.71 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ആ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ണ്ട പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​രു​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ല​യോ​ര ജി​ല്ല വി​ധി​യെ​ഴു​തി. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലും ലോ ​റേ​ഞ്ചി​ലു​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലി​തു​വ​രെ 71.71 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​കെ 9,12,133 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 6,54,070 പേ​രാ​ണ് വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ 52 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും എ​ട്ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പോ​ളി​ങ്ങാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 2020നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ കു​റ​വ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി.

    ഒ​ടു​വി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. ഇ​വി​ടെ 79.17 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ പോ​ളി​ങ്. ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ൽ 70.67 ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ്ങും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​ളം​ദേ​ശ​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ ഇ​വി​ടെ 76.49 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് പോ​ളി​ങ്. 74.72 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി തൊ​ടു​പു​ഴ​യാ​ണ് തൊ​ട്ട് പി​ന്നി​ൽ. ദേ​വി​കു​ളം- 70.02, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം- 74.41, ഇ​ടു​ക്കി- 68.03, ക​ട്ട​പ്പ​ന- 72.38, അ​ഴു​ത- 67.31, അ​ടി​മാ​ലി- 69.37 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​ളി​ങ്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് അ​ത​ത് പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ മോ​ക് പോ​ളി​ങ് ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​ഴ് മ​ണി​ക്ക് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​സ​മ​യം ത​ന്നെ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നീ​ണ്ട ക്യൂ ​രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ട്ട​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ പോ​ളി​ങ് 6.95 ശ​ത​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    10 മ​ണി​യാ​യ​തോ​ടെ പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് 21.32 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വീ​ണ്ടും ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ട്ട​തോ​ടെ പോ​ളി​ങ് 30.32ലെ​ത്തി.​ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു​മ​ണി​ക്ക് ഇ​ത് 46.47 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്ക് പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം 53.21 ആ​യി. മൂ​ന്നി​ന്​ 59.03 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല​ട​ക്കം ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ല്‍ ക​ന​ത്ത പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഡാ​യ മു​ണ്ടി​യെ​രു​മ ര​ണ്ടാം ബൂ​ത്തി​ല്‍ വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്രം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തോ​ടെ ഒ​രു​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്‌​ന​ബാ​ധി​ത ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ​പോ​ലും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്​ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ തോ​ട്ടം​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ക​ന​ത്ത പോ​ളി​ങ്ങാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ടൗ​ണ്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പോ​ളി​ങ് ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധി​ച്ച​ത്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല, ക​മ്പം​മെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പോ​ളി​ങ് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​റു​തോ​ണി: ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ചെ​റി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ഴി​ച്ചാ​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 11ാം വാ​ര്‍ഡ് ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​റി​ല്‍ പ​ണം കൊ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്​​ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. സം​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു.

