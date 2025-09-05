Begin typing your search above and press return to search.
    5 Sept 2025 12:31 PM IST
    5 Sept 2025 12:31 PM IST

    പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സൈക്കിൾ കാണാതായ സംഭവം; സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യം നൽകാനാവില്ലെന്ന് പൊലീസ്

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി

    തൊ​ടു​പു​ഴ: തൊ​ടു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നും സൈ​ക്കി​ൾ കാ​ണാ​താ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തൊ​ടു​പു​ഴ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ബി​ലാ​ൽ സ​മ​ദ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷാ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യ​തി​നാ​ലും ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​യ് അ​ഞ്ചി​ന്​ തൊ​ടു​പു​ഴ​ക്ക്​ സ​മീ​പം തൊ​ണ്ടി​ക്കു​ഴ ഷി​ഹാ​ബി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും 40 കി​ലോ ഒ​ട്ടു​പാ​ലും 17,000 രൂ​പ​യും സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സൈ​ക്കി​ളും മോ​ഷ​ണം പോ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സൈ​ക്കി​ളും ഒ​ട്ടു​പാ​ലും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് സൈ​ക്കി​ൾ തൊ​ടു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​വാ​ൻ കോ​ട​തി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഉ​ട​മ സൈ​ക്കി​ൾ വി​ട്ടു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നാ​യി കോ​ട​തി മു​ഖേ​ന അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി. തു​ട​ർ​ന്നു സൈ​ക്കി​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റാ​നാ​യി തൊ​ടു​പു​ഴ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സൈ​ക്കി​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സൈ​ക്കി​ൾ കൊ​ണ്ടു ​പോ​യ​ത്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ രാ​ത്രി 10.30ന് ​സൈ​ക്കി​ൾ ആ​രു​മ​റി​യാ​തെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നാ​യ ജ​യ്‌​മോ​ൻ എ​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ സ​സ്‌​പെ​ന്റ് ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ലും മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സ് എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ബി​ലാ​ൽ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. കേ​സ് ഒ​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റാ​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

