Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 12:08 PM IST

    ‘ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക​ളി​ക്ക​ളം’ പ​ദ്ധ​തി ഇഴ​യു​ന്നു; പൂർത്തിയായത് ഒന്ന് മാത്രം

    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ‘ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക​ളി​ക്ക​ളം’ പ​ദ്ധ​തി ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ഴ​യു​ന്നു. ജി​ല്ല​യു​ടെ കാ​യി​ക സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റം പ​ക​ർ​ന്ന് അ​ഞ്ച് ഗ്രാ​മീ​ണ ക​ളി​ക്ക​ള​മാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പൂ​ർ​ത്തി‍യാ​യ​ത് ഒ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, പീ​രു​മേ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ട് വീ​ത​വും ദേ​വി​കു​ളം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നു​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യും വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും ഫ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ‍യും വി​ല്ല​നാ​കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​ഭ​ക​ളേ​റെ; പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കു​റ​വ്

    ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ജി​ല്ല ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​തി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭാ​വം​മൂ​ലം ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും ജി​ല്ല​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ മി​ക​വ് വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​യി​ക വ​കു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​ളി​ക്ക​ളം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ്രാ​മീ​ണ ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ കാ​യി​ക വ​കു​പ്പും ബാ​ക്കി തു​ക അ​ത​ത് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, എം.​എ​ൽ.​എ ആ​സ്തി​വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട്, വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഫ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ‍യി​രു​ന്നു വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഓ​രോ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും സ്ഥ​ല ല​ഭ്യ​ത​ക്കും ഫ​ണ്ടി​നും അ​നു​സ​രി​ച്ച് കോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ക​ളി​സ്ഥ​ലം, ഓ​പ​ൺ ജിം​നേ​ഷ്യം അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം

    ജി​ല്ല​യു​ടെ ഏ​റെ നാ​ള​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ച് ഗ്രാ​മീ​ണ ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി​യാ​യ​ത്. ഗ്രാ​മീ​ണ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കാ​യി​ക​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശീ​ക ത​ല​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ട​പ്പാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഒ​രു​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ക​ളി​ക്ക​ളം പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട്, പാ​മ്പാ​ടും​പാ​റ ക​ല്ലാ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ട്, പീ​രു​മേ​ട് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട്, ച​ക്കു​പ്പ​ള്ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​റാം മൈ​ൽ,ദേ​വി​കു​ളം നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്ഗ്രൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ​വ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി‍യാ​യ​ത് ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി ഇ​ഴ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത

    പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഒ​ന്ന് മാ​റ്റി നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ക​ല്ലാ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന്‍റെ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നേ​യു​ള്ളൂ. ച​ക്കു​പ​ള്ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​റാം​മൈ​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് എം.​എ​ൽ.​എ ഫ​ണ്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ട്.

    വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട് 72 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട് 22 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​യി​ക വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലെ​ത്തി‍യ​തോ​ടെ ഇ​നി വീ​ണ്ടും ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഴ​ഞ്ഞ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​നാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പ് നീ​ളാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ൾ

    • ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട് (ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ലം)
    • ക​ല്ലാ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ട് (ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല)
    • വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട് (പീ​രു​മേ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം)
    • ച​ക്കു​പ്പ​ള്ളം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​റാം മൈ​ൽ (പീ​രു​മേ​ട്)
    • പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ട് (ദേ​വി​കു​ളം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം)
