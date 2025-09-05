Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 12:23 PM IST

    നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങി, ഇന്ന് തിരുവോണം; ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് നാ​ട്

    thodupuzha town
    ഉ​ത്രാ​ട​നാ​ളി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട തി​ര​ക്ക്

    തൊ​ടു​പു​ഴ: തി​രു​വോ​ണം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ഉ​ത്രാ​ട​പാ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി. കാ​ര്‍ഷി​ക സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ ഒ​ളി മ​ങ്ങാ​ത്ത ഓ​ര്‍മ​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ ദി​ന​മാ​യ ഉ​ത്രാ​ട​ത്തി​ല്‍ പ​തി​വ് പോ​ലെ ഗ്രാ​മ,ന​ഗ​ര ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ജി​ല്ല​യും ഓ​ണാ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​യി.

    ഇ​ട​ക്കി​ടെ പെ​യ്ത മ​ഴ വി​ല്ല​നാ​യെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ മാ​റി നി​ന്ന ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഓ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ടി ന​ട​ന്നു. കാ​ണം വി​റ്റും ഓ​ണം ഉ​ണ്ണ​ണം എ​ന്നു​ള്ള പ​ഴ​മ​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ക്കി​നെ അ​ന്വ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ത്രാ​ട​ദി​ന കാ​ഴ്ച്ച.

    ഉ​ത്രാ​ട ദി​ന​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നാം ഓ​ണ​ത്തി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ണം എ​ന്നും വി​ളി​പ്പേ​രു​ണ്ട്. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ തി​രു​വോ​ണം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ഓ​ടി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ഒ​ന്നാം ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന​ർ​ഥം.

    വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്ക്

    തി​രു​വോ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ന്‍ വേ​ണ്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​ത്രാ​ട ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വാ​ങ്ങി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും തി​ര​ക്ക​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ടൗ​ണി​ല​ട​ക്കം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി.

    തു​ണി​ക്ക​ട​ക​ളി​ലും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക​ട​ക​ളി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു തി​ര​ക്കേ​റെ​യും. തി​രു​വോ​ണ സ​ദ്യ കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള​ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് തി​ര​ക്കേ​റി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സം ത​ന്നെ ന​ബി​ദി​ന​വും കൂ​ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള​ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​ക്കു​മു​ള​ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങാ​നും ഏ​റെ ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തി. ഇ​തും തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി.

    ആ​ശ​ങ്ക​യു​യ​ർ​ത്തി മ​ഴ

    ഉ​ത്രാ​ട ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വി​ട്ടു​ള​ള മ​ഴ​യെ​ത്തി​യ​ത് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം ആ​ശ​ങ്ക​യാ​യി. രാ​വി​ലെ ത​ന്നെ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ‍ പെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷം തോ​ർ​ന്നു. ഇ​ട​ക്ക് മ​ഴ ചാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ പെ​യ്തു. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ തി​ര​ക്കൊ​ഴി​ഞ്ഞു. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ത്രാ​ട ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്. മ​ഴ ആ​ശ​ങ്ക​യു​യ​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന​ത് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​വു​മാ​യി.

    വാഴയില ഇതര സംസ്​ഥാനത്തുനിന്ന്​

    ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പു​ന്ന വാ​ഴ​യി​ല​ക്കു​ള്ളത്. വി​വി​ധ ത​രം ക​റി​ക​ളും ചൂ​ട​ൻ ചോ​റും സാ​മ്പാ​റും പ​പ്പ​ട​വും പാ​യ​സ​വു​മെ​ല്ലാം വാ​ഴ​യു​ടെ കൂ​മ്പി​ല​യി​ൽ വി​ള​മ്പി, ചൂ​ടോ​ടെ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ.

    എ​ന്നാ​ൽ വാ​ഴ​യി​ല​ക്ക് ക്ഷാ​മ​മാ​യ​തോ​ടെ ഇ​തി​നും അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള​ള​ത്. മ​ല‍യോ​ര കാ​ർ​ഷി​ക ജി​ല്ല​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ടേ​യും ഇ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ക​മ്പം, തേ​നി, മേ​ട്ടു​പാ​ള​യം, കോ‍യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ,തു​ത്തു​ക്കു​ടി,ത​ഞ്ചാ​വൂ​ർ തെ​ങ്കാ​ശി,തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വാ​ഴ​യി​ല സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ല​ക്കാ​യി മാ​ത്രം അ​വി​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ത​രം വാ​ഴ​ക​ൾ ന​ട്ട് പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഞാ​ലി​പൂ​വ​ൻ വാ​ഴ​യു​ടെ ഇ​ല​യാ​ണ് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പാ​ൻ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ് ഇ​ല​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത് വേ​ഗം പൊ​ട്ടി​പോ​കി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം.

    X