Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightഓണം കളറാക്കാൻ വിപണന...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 2:40 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:40 PM IST

    ഓണം കളറാക്കാൻ വിപണന മേളകളൊരുങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ടും​ബ​ശ്രീ, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്, സ​പ്ലൈ​കോ, സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യവ​യാ​ണ്​ ചു​ക്കാ​ൻപി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്
    ഓണം കളറാക്കാൻ വിപണന മേളകളൊരുങ്ങി
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ൾ. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യോ​ത്സ​വ​മാ​യ ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്, സ​പ്ലൈ​കോ, വി​വി​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​ർ​ക്കാ​ർ -സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മേ​ള​ക​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ഓ​ണം ക​ള​റാ​ക്ക​ലാ​ണ് മേ​ള​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    വൈ​വി​ധ്യം തീ​ർ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ശ്രീ മേ​ള​ക​ൾ

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ, ഓ​ഫ്​​ലൈ​ൻ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ളാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം. സി.​ഡി.​എ​സ് ത​ല​ത്തി​ൽ 750 രൂ​പ​യു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കി​റ്റ് രൂ​പ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​ഫ്​​ലൈ​ൻ വി​പ​ണി. ജി​ല്ല​യി​ലെ 54 സി.​ഡി.​എ​സി​ലും ഇ​ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    ചി​പ്സ്, ശ​ർ​ക്ക​ര​വ​ര​ട്ടി, മു​ള​കു​പൊ​ടി, മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി, മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, അ​ച്ചാ​ർ, ഓ​യി​ൽ, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, പാ​യ​സം മി​ക്സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കി​റ്റി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ വി​പ​ണ​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഗി​ഫ്റ്റ് ഹാ​മ്പ​ർ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ട ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം. 799 രൂ​പ ന​ൽ​കി ഇ​ഷ്ട​ക്കാ​ർ​ക്കും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ഒ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ഗി​ഫ്റ്റ് അ​യ​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭ​വും ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​​മെ സി.​ഡി.​എ​സ് ത​ല​ത്തി​ലും ജി​ല്ല ത​ല​ത്തി​ലും കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ വി​പ​ണ​ന​മേ​ള​ക​ൾ 30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    വി​ല​ക്കു​റ​വി​ന്‍റെ മേ​ള​യു​മാ​യി സ​പ്ലൈ​കോ

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ ഓ​ണം മേ​ള​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ്. ജി​ല്ല​യി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ർ, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, അ​ടി​മാ​ലി പീ​പ്പി​ൾ​സ് ബ​സാ​റു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് സ​പ്ലൈ​കോ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഓ​ണം മേ​ള​ക​ളൊ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    19 ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ 1000 രൂ​പ​യു​ടെ കി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ മേ​ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 31 മു​ത​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. സ​ബ്സി​ഡി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ‍യ​ഥേ​ഷ്ടം സ്റ്റോ​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന് റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ആ​ർ. ബോ​ബ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kudumbashreeonamOnam MarketIdukki News
    News Summary - Onam market
    Similar News
    Next Story
    X