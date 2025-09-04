Begin typing your search above and press return to search.
    ഉത്രാട പാച്ചിലിലേക്ക്

    നാളെ തിരുവോണം
    ഉത്രാട പാച്ചിലിലേക്ക്
    തൊ​ടു​പു​ഴ: തി​രു​വോ​ണം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​നൊ​രു​ങ്ങി നാ​ട്. ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നാ​യു​ള​ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ടും​ന​ഗ​ര​വും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന ദി​ന​മാ​ണി​ന്ന്. അ​ത്തം പി​റ​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ തി​രു​വോ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നാ​യി മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ടം ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ​തി​വ് രീ​തി. ഇ​തോ​ടെ ഇ​ന്ന് നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ജ​ന​നി​ബി​ഡ​മാ​കും. പ​ച്ച​ക്ക​റി, പൂ​വ്, പാ​ൽ, പ​ഴം വി​പ​ണി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ക.

    അ​ത്തം മു​ത​ൽ ഓ​ണാ​ര​വം

    തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച് അ​ത്തം മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ഉ​ത്രാ​ട​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പ​ന​മാ​കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ​മ്പാ​ടും തി​രു​വോ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ രീ​തി​യി​ലു​ള​ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​ത്തെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യാ​നാ‍‍യി സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പ​ണ​ന​മേ​ള​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. സ​പ്ലൈ​കോ, കു​ടും​ബ​ശ്രീ, ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ​ഫെ​ഡ്, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ്, സ​ഹ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്ത​ലം മു​ത​ൽ ജി​ല്ല​ത​ലം വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ മേ​ള​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ്.

    വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യ​ട​ക്ക​മു​ള​ള നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ൽ നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ടെ​ക്സ്റ്റ​യി​ൽ​സു​ക​ളി​ല​ട​ക്കം ഇ​ള​വു​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പി​ടി​ക്കാ​നു​ള​ള അ​ന്തി​മ ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഉ​ത്രാ​ട​ദി​നം ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കേ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ

    അ​ത്തം പി​റ​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​വി​ട്ട് മ​ഴ പെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ത്ത​ത് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യി. അ​ല​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും മ​ഴ ആ ​രീ​തി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യി​ല്ല. ഉ​ത്രാ​ട​ദി​ന​വും മ​ഴ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള​ള​വ​ർ. ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ൻ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ത​ന്നെ ഇ​ന്ന് വ്യാ​പാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ ജ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും അ​ത് വി​പ​ണി​യെ ത​ന്നെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും ഇ​വ​ർ പ​ങ്കു​വ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Onam celebration
