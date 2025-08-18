Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    18 Aug 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 2:26 PM IST

    ഉടു​മ്പന്നൂരിന്‍റെ ​പെരുമയിൽ തേൻ മധുരം

    Udumbannur Honey
    ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ ഹ​ണി

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജൈ​വ തേ​ൻ ഗ്രാ​മ​മെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​നേ​ടി​യ ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​രി​ന്റെ പെ​രു​മ ഇ​നി തേ​ൻ മ​ധു​ര​ത്തി​ലൂ​​ടെ പു​റ​ത്തേ​ക്കും. ചെ​റു​തേ​നീ​ച്ച കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രെ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി ചെ​റു​തേ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡ്ചെ​യ്‍ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. 2021 മു​ത​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ 2000രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള ഒ​രു ചെ​റു​തേ​നീ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി യൂ​ണി​റ്റ് 1000 രൂ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ​ബ്സി​ഡി​യോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.

    തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി. ഒ​രു പെ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ശ​രാ​ശ​രി 500മു​ത​ൽ 750ഗ്രാം ​വ​രെ തേ​ൻ ല​ഭി​ക്കും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 500ലേ​റെ ചെ​റു​തേ​നീ​ച്ച യൂ​ണി​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ജൈ​വ തേ​ൻ ഗ്രാ​മ​മാ​ണ് ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ.

    വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്

    തേ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‍മ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ചു. ചീ​നി​ക്കു​ഴി ആ​ലി​യ​ക്കു​ന്നേ​ൽ എ.​വി. ഖാ​ലി​ദാ​ണ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ. ഉ​ല്‍പ്പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തേ​നി​ന്റെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഹോ​ർ​ട്ടി​കോ​ർ​പ്പ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 400 ഗ്രാം ​ചി​ല്ലു​കു​പ്പി​യി​ലാ​ണ് വി​ല്‍പ്പ​ന.

    വൈ​കാ​തെ 250, 800 ഗ്രാം ​കു​പ്പി​ക​ളും വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൃ​ഷി​ഭ​വ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം. ഔ​ഷ​ധ​മൂ​ല്യ​വും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​മു​ള്ള ചെ​റു​തേ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ഗ്രാ​മ​മാ​യി ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​രി​നെ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​രി​ന്റെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ത് ഒ​രു പു​തു​ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തു​മെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം. ​ല​തീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ വ​രു​മാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ തേ​നീ​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​രെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​നു​മാ​കും. ക​ര്‍ഷ​ക​ദി​ന​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്‍ച ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ ഹ​ണി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. എം. ​ല​തീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​തി​ര രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച 12 ക​ർ​ഷ​ക​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:honeyIdukki Newsstartup companyUdumbannur
    News Summary - New honey startup company from Udumbannoor
    X