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    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 23 July 2026 11:58 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 11:58 AM IST

    ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി​യ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

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    ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി മു​ങ്ങി​യ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ
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    ബോ​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സ് പ്ര​തി നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പി​ടി​യി​ൽ. കു​ള​പ്പ​റ​ച്ചാ​ൽ പ​ഞ്ഞി​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ബോ​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് (42) ആ​ണ് നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    2019ലാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്. ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ ന​ടു​പ്പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ​വെ​ച്ച് ഏ​സ്റ്റേ​റ്റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യാ​യ രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ൽ മാ​ര​ക​മാ​യി മു​റി​വേ​ൽ​പ്പി​ച്ചും സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​യ മു​ത്ത​യ്യ​യെ ത​ല​ക്ക് മാ​ര​ക​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ചും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു വ​ര​വേ, ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ താ​മ്പ​ര​ത്ത് താ​ഴ​മ്പൂ​ർ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്, അ​ഖി​ൽ എ​ന്ന വ്യാ​ജ പേ​രി​ൽ കോ​ള​ജ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യ​വേ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

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    TAGS:ThodupuzhaIdukki NewsArrestMurder Case
    News Summary - Murder suspect arrested
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