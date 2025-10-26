Begin typing your search above and press return to search.
    ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ... ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ല്ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണമെന്ന് ​എം.​പി

    ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ... ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ല്ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണമെന്ന് ​എം.​പി
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്​ എം.​പി. തൊ​ടു​പു​ഴ പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ലെ ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ അ​വ​ലോ​ക​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ എം.​പി ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് 4ജി, 5​ജി വി​വ​ര വി​നി​മ​യ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ട് വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ 4 ജി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ട​വ​ർ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ഡി​വൈ​സു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മെ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്ക് ക​വ​റേ​ജ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളു.

    4ജി ​സാ​ച്വ​റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കും വോ​ൾ​ട്ട് കാ​ൾ സ്റ്റെ​ബി​ലൈ​സേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് താ​മ​സം നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​യ എ​ല്ലാ ട​വ​റു​ക​ളി​ലും 3 ജി ​കൂ​ടി ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ താ​ത്ക്കാ​ലി​ക​മ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ക​വ​റേ​ജ് പ്ര​ശ്​​നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ; നേ​രി​ട്ട്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

    കൊ​ക്ക​ര​ക്കു​ളം, സ​ന്യാ​സി​യോ​ട, അ​ന്യാ​ർ​തൊ​ളു, തി​ങ്ക​ൾ​ക്കാ​ട്, വാ​ത്തി​ക്കു​ടി, പ​ട​മു​ഖം, അ​മ​ല​ഗി​രി, ന​ല്ല​ത​ണ്ണി, മു​ണ്ട​ൻ​മു​ടി, ഇ​ല്ലി​ചാ​രി, മൂ​ന്നാ​ർ, പെ​ട്ടി​മു​ടി, ന​ട​യാ​ർ, ന​ല്ല​ത​ണ്ണി എ​സ്റ്റേ​റ്റ് , കൊ​ള​മാ​ങ്കൈ, ദേ​വി​കു​ളം, പ​ഴ​മ്പ​ള്ളി​ച്ചാ​ൽ, മാ​ങ്കു​ളം, കു​റ​ത്തി​ക്കു​ടി, വ​ഞ്ചി​വ​യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി ക​വ​റേ​ജു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി. പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​യി​ട​ത്തെ ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ട്ട എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള ട​വ​റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​നു​ദി​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സോ​ളാ​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി , ബാ​റ്റ​റി ബാ​ക്ക് അ​പ് മു​ത​ലാ​യ​വ​യു​ടെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ത്വ​ര ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​താ​യും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​താ​നാ​യി അ​ടു​ത്ത​മാ​സ​വും ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും 4ജി ​സാ​ച്വ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ട​വ​ർ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളും നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ രാ​ജീ​വ്, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ എം.​എ​ൽ, അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ശോ​ക്, ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ, ഗോ​വി​ന്ദ ഗു​ഡി, സോ​ണി കു​ര്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

