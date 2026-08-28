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    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 12:11 PM IST

    വീ​ണ്ടും കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക​ലി ഭീ​തി​യി​ൽ മ​ല​യോ​രം

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    ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ കാ​ട്ടാ​ന​യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു മ​ര​ണം
    വീ​ണ്ടും കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക​ലി ഭീ​തി​യി​ൽ മ​ല​യോ​രം
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    മൂ​ന്നാ​ർ ടൗ​ണി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ‘വി​രി​ഞ്ഞ കൊ​മ്പ​ൻ’ എ​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​ല​യോ​ര​ത്തെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ക്കി വീ​ണ്ടും കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക​ലി. ഇ​ടു​ക്കി ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി മ​രി​ച്ച​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തെ സം​ഭ​വം. ത​മി​ഴ്നാ​ട് ബോ​ഡി​നാ​യ്ക്ക​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഒ​ച്ച​പ്പ​ൻ (68) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ത​മ്പ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ എ​ട്ടി​ന്ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ മ​ക​നെ സ്കൂ​ളി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മാ​രി (36) എ​ന്ന സ്ത്രീ ​കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ച​വി​ട്ടേ​റ്റു മ​രി​ക്കു​ക​യും മ​ക​ന് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക​ലി ഒ​രു ജീ​വ​ൻ​കൂ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​റ​പ്പ് പാ​ഴാ​യി; കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വി​ല​സു​ന്നു

    മാ​രി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച വ​നം മ​ന്ത്രി ഷി​ബു ബേ​ബി ജോ​ൺ ന​ൽ​കി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ പാ​ഴാ​യെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ ജ​ന​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ര​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള​ട​ക്കം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന് ശേ​ഷ​വും കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഭീ​തി വി​ത​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാ​ർ ടൗ​ൺ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ഭീ​തി വി​ത​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​റ​യൂ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ട്ടാ​ന​യും ക​ടു​വ​യും പു​ലി​യും കാ​ട്ടു​പോ​ത്തും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം വി​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ നാ​ട്ടി​ൽ വി​ല​സു​ന്നു

    അ​ടി​മാ​ലി: ദേ​വി​കു​ളം വ​നം ഡി​വി​ഷ​ന് കീ​ഴി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മൂ​ന്നാ​ർ ടൗ​ണി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ കൊ​മ്പ​ൻ എ​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​യി. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് ടീം ​എ​ത്തി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ടൗ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ട്ടാ​ന​യെ തു​ര​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ൾ ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം ടൗ​ണി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പ​ഴ​യ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ പ​ല​കു​റി പു​ലി​യു​മി​റ​ങ്ങി. വി​രി​ഞ്ഞ കൊ​മ്പ​ന് പു​റ​മെ പ​ട​യ​പ്പ​യെ​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​യും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട് . 17 കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളാ​ണ് ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ആ​റ് വീ​ടു​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഒ​രു റേ​ഷ​ൻ ക​ട ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ റോ​ഡ് വ​ക്കി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന സ്‌​കൂ​ട്ട​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. സൈ​ല​ൻ​റ് വാ​ലി​യി​ൽ പ​ട​യ​പ്പ ഒ​രു ക​ട​യും വെ​യ്റ്റി​ങ് ഷെ​ഡും ത​ക​ർ​ത്തി​ട്ട് അ​ധി​ക നാ​ളാ​യി​ല്ല. മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി, ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ, സൈ​ല​ന്റ് വാ​ലി, കാ​ഞ്ഞി​ര​വേ​ലി, പാ​ട്ട​യ​ട​മ്പ്, ക​മ്പി​ലൈ​ൻ, ശാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ മേ​യു​ന്ന​ത്. വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് തു​ര​ത്തു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ക​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ ഒ​രോ ദി​വ​സ​വും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത കൂ​ടി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വ​ന​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വ​സി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. തീ​റ്റ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ണ്ട​ള​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ടു​വ പ​ശു​വി​നെ കൊ​ന്ന​തും ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:Wild Elephant AttackIdukki NewsWild Elephant
    News Summary - Mountainous areas in fear of wildfires again
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