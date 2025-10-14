Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    14 Oct 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 2:42 PM IST

    ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ കാര്‍ഷികമേഖലയിലും നടപ്പാക്കും -മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് വ​ണ്ണ​പ്പു​റം സ്മാ​ര്‍ട്ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ കാര്‍ഷികമേഖലയിലും നടപ്പാക്കും -മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് വ​ണ്ണ​പ്പു​റം സ്മാ​ര്‍ട്ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    വ​ണ്ണ​പ്പു​റം സ്മാ​ര്‍ട്ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്  നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സ് ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ ആ​ധു​നി​ക ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ കാ​ര്‍ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്. വ​ണ്ണ​പ്പു​റം സ്മാ​ര്‍ട്ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് ല​ഭ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ കൃ​ഷി​യി​ലും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ഇ​തി​നാ​യി ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍ക​ണം. ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം ത​ട​യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത്ത​രം ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ കൃ​ഷി​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ര്‍ഷം നേ​രി​ടു​ന്ന തൊ​ടു​പു​ഴ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ര്‍ഷി​ക ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് താ​ങ്ങ് വി​ല നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ട പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ല്‍.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ​ര്‍ എ​ബ്ര​ഹാം സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ സ്മാ​ര്‍ട്ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ത്മ ഇ​ടു​ക്കി പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡീ​ന എ​ബ്ര​ഹാം, ക്രോ​പ്പ് ഹെ​ല്‍ത്ത് ക്ലി​നി​ക് ആ​ന്റ് സോ​യി​ല്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത് കാ​ര്‍ഡ് അ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    മു​തി​ര്‍ന്ന ക​ര്‍ഷ​ക​ന്‍ സേ​വ്യ​ര്‍ ഔ​സേ​പ്പ് കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി​ല്‍ മു​ള്ള​രി​ങ്ങാ​ടി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കാ​ര്‍ഷി​ക സെ​മി​നാ​റു​ക​ള്‍, അ​ഗ്രോ ക്ലി​നി​ക്ക്, കാ​ര്‍ഷി​ക സ​ര്‍വ്വ​ക​ലാ​ശാ​ല ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ ക്ലാ​സ്, പൊ​തു​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    News Summary - Modern scientific and technological methods will be implemented in the agriculture sector as well – Minister P. Prasad inaugurated the Vannappuram Smart Krishi Bhavan.
