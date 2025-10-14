Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightവീട്ടുപടിക്കൽ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 2:13 PM IST

    വീട്ടുപടിക്കൽ സേവനവുമായി മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി യൂനിറ്റുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സേ​വ​നം ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടോ​? 1962 എ​ന്ന ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കാം
    വീട്ടുപടിക്കൽ സേവനവുമായി മൊബൈൽ വെറ്ററിനറി യൂനിറ്റുകൾ
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മൃ​ഗ സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള​ള സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ഗാ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ഭാ​ഗ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കു​ക​യാ​ണ്.​ജി​ല്ല​യി​ൽ ക്ഷീ​ര ക​ർ​ഷ​ക​ര​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​നോ​ട​കം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്.​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​തു സ​മ​യ​ത്തും അ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​മെ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യു​ള​ള അ​ല​ച്ചി​ലി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യാ​ണ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ർ​മ​നി​ര​ത​മാ​യി ആ​റ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​റ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​രി​ധി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ട്ട​പ്പ​ന, ദേ​വി​കു​ളം, അ​ഴു​ത,ഇ​ളം​ദേ​ശം, അ​ടി​മാ​ലി, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ തൊ​ടു​പു​ഴ‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ സ​ർ​ജ​റി യൂ​നി​റ്റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​റ​ക്കു​ളം, പെ​രു​വ​ന്താ​നം, പീ​രു​മേ​ട്, നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, കു​ഞ്ചി​ത്ത​ണ്ണി വെ​റ്റ​റി​ന​റി ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലെ​ല്ലാം സ​ർ​ജ​റി യൂ​നി​റ്റി​ന്‍റെ സേ​വ​ന​മെ​ത്തും. മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം വൈ​കി​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ച്​ വ​രെ​യും സ​ർ​ജ​റി യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടേ​ത് രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചു വ​രെ​യു​മാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.​പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ഒ​രു ഡോ​ക്ട​റും ഡ്രൈ​വ​ർ കം ​അ​റ്റ​ൻ​ഡ​റു​മാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലു​ള​ള​ത്. പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച സ​ർ​ജ​ൻ, ഡോ​ക്ട​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ കം ​അ​റ്റ​ൻ​ഡ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​ർ​ജ​റി യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലു​ള​ള​ത്. നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള നി​ര​ക്കു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ൺ മു​ത​ലാ​ണ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ജി​ല്ല​യി​ലാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    നാ​ല് മാ​സം; 60 സ​ർ​ജ​റി​ക​ൾ

    മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഏ​ത് ത​രം അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി സ​ദാ ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​ണ് സം​ഘം. ഇ​തി​നാ​യി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സ​ജീ​വ​മാ​യ 1962 എ​ന്ന ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത കാ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ വെ​റ്റ​റി​ന​റി യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ വീ​ട്ടു​പ​ടി​ക്ക​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല​ല്ലാ​തെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​പ്പോ​യി​ൻ​റ്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. നാ​ല് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 60 ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ​ക​ളു​ടേ​യും പൂ​ച്ച​ക​ളു​ടേ​യും വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം മു​ത​ൽ ഹെ​ർ​ണി​യ അ​ട​ക്കം ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും പ​ശു, എ​രു​മ,ആ​ട് അ​ട​ക്ക​മു​ള​ള​വ​യു​ടെ സി​സേ​റി​യ​ൻ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    നി​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ച് സർ​ക്കാ​ർ

    മൊ​ബൈ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള​ള നി​ര​ക്കു​ക​ളും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​പ​ശു,പോ​ത്ത്,കാ​ള, എ​രു​മ അ​ട​ക്കം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് 450 രൂ​പ​യും അ​ധി​ക​മാ​യി വ​രു​ന്ന ഓ​രോ മൃ​ഗ​ത്തി​നും 200 രൂ​പ വീ​ത​വു​മാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.​ഗ​ർ​ഭ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തേ നി​ര​ക്കാ​ണ്.​സി​സേ​റി​യ​ന് 4000 വും ​വ​ലി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് 3000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് നി​ര​ക്ക്.​ആ​ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​സ​വം, സി​സേ​റി​യ​ൻ, മ​റ്റ് സ​ർ​ജ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് 1450 ആ​ണ് ഫീ​സ്.​ഓ​മ​ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടേ​യും വി​വി​ധ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്ക് 950 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സ്.​ജി​ല്ല മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഓ​ഫീ​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഓ​രോ ജി​ല്ല​യി​ലും സം​ഘ​ത്തെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ThodupuzhaIdukki SPVeterinaryAnimal WelfareMobile veterinary unit
    News Summary - Mobile veterinary units offering doorstep services
    Similar News
    Next Story
    X