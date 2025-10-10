Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 11:27 AM IST

    ഹിറ്റായി ന്യൂനപക്ഷ യുവജന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ

    • ജില്ലയിൽ സർക്കാർ ജോലി ലഭിച്ചത് 560 പേർക്ക്
    • സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ചതിൽ ജില്ലക്ക്​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം
    ഹിറ്റായി ന്യൂനപക്ഷ യുവജന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​ത്സ​ര​പ്പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഹി​റ്റാ​യി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ യു​വ​ജ​ന പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​പ്പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ യു​വ​തീ​യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ 560 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ത​ന്നെ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ജി​ല്ല​ക്കാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രാ​യ മു​സ്​​ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ, സി​ഖ്, ജൈ​ന, പാ​ഴ്സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ 20 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​റ്റ് ഒ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു​മാ​ണ് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്രം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് തൊ​ടു​പു​ഴ​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള കാ​രി​ക്കോ​ടാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ 2016 മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 4436 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ 509 പേ​ർ​ക്ക് വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ചു. അ​ടി​മാ​ലി ഉ​പ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 880 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ 43 പേ​ർ​ക്കും 2018ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പെ​രു​വ​ന്താ​ന​ത്ത് 403 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ എ​ട്ടു​പേ​ർ​ക്കും ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ചു.

    പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​ത് ആ​റാ​യി​ര​ത്തോ​ളം യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​ക്കാ​ല‍യ​ള​വി​ൽ മൂ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ത്സ​ര​പ്പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ​ത് 5699 പേ​രാ​ണ്. കാ​രി​ക്കോ​ടു​ള്ള ജി​ല്ല കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 4436 പേ​രും അ​ടി​മാ​ലി​യി​ൽ 880 പേ​രും പെ​രു​വ​ന്താ​ന​ത്ത് 403 പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണി​ത്.

    ജി​ല്ല കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 2016 മു​ത​ൽ 2021 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും അ​ഞ്ഞൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 2016 മു​ത​ൽ 2018 വ​രെ നാ​ല് ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​യും 2019 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ ആ​റ് ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ട് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ബാ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ​യും എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട് ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ലാ‍യി 218 പേ​രാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യാ​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും കേ​ന്ദ്രം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി.

    TAGS:examsexam training centersminority youth
