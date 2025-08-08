Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 2:03 PM IST

    സുരക്ഷിതയാത്ര തുടരുന്നു മാതൃയാനത്തിലൂടെ

    • പ്ര​സ​വ​ശേ​ഷം അ​മ്മ​യെ​യും കു​ഞ്ഞി​നെ​യും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും
    • പ​ദ്ധ​തി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് 1478 അ​മ്മ​മാ​ർ
    പ്ര​സ​വ​ശേ​ഷം അ​മ്മ​യും കു​ഞ്ഞും മാ​തൃ​യാ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു

    തൊ​ടു​പു​ഴ: പ്ര​സ​വാ​ന​ന്ത​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന​വ​ജാ​ത​ശി​ശു​വു​മാ​യി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക​യെ​ക്കു​റി​ച്ചോ​ർ​ത്തു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ? എ​ങ്കി​ൽ വി​ഷ​മി​ക്ക​ണ്ട...! പ്ര​സ​വ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ മാ​തൃ​യാ​നം ഇ​നി നി​ങ്ങ​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും.

    പ​ദ്ധ​തി​യാ​രം​ഭി​ച്ച് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം​ പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ 1478 അ​മ്മ​യെ​യും കു​ഞ്ഞി​നെ​യു​മാ​ണ് മാ​തൃ​യാ​നം പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. പ്ര​സ​വ​ശേ​ഷം അ​മ്മ​യെ​യും കു​ഞ്ഞി​നെ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് മാ​തൃ​യാ​നം. പ്ര​സ​വം ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    എം ​പാ​ന​ൽ ചെ​യ്ത ടാ​ക്സി​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജി.​പി.​എ​സ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നും ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ.​പി.​എ​ൽ, ബി.​പി.​എ​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​നം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​ത്.

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 365 പേ​രും പീ​രു​മേ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 126 പേ​രും തൊ​ടു​പു​ഴ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 417 പേ​രും ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ 215 പേ​രും അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 355 പേ​രു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ജ​ന​നി ശി​ശു സു​ര​ക്ഷ കാ​ര്യ​ക്ര​മ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​തൃ​യാ​നം പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി മാ​സം 39,000 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കി സു​ഖ​പ്ര​സ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​മ്മ​യെ​യും കു​ഞ്ഞി​നെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും ഇ​നി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ​ർ​വ​സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

