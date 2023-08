വീട്​ പൂട്ടി ​പൊക്കോളൂ; പക്ഷേ, കരുതൽ വേണം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തൊ​ടു​പു​ഴ: ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് വീ​ട് പൂ​ട്ടി യാ​ത്ര പോ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പാ​യ പോ​ല്‍ ആ​പ് സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ആ​പ്പി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്താ​ല്‍ വീ​ട് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ത്യേ​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പാ​യ പോ​ല്‍ ആ​പ് ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ള്‍ ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം സ​ര്‍വി​സ​സ് എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ലോ​ക്ക്ഡ് ഹൗ​സ് ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ സൗ​ക​ര്യം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. ഏ​ഴു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് വ​രെ വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കാം. പ​ര​മാ​വ​ധി 14 ദി​വ​സം വ​രെ വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. യാ​ത്ര​പോ​കു​ന്ന ദി​വ​സം, വീ​ട് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം, വീ​ട്ടു​പേ​ര്, വീ​ടി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യോ അ​യ​ല്‍വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യോ പേ​രും ഫോ​ണ്‍ന​മ്പ​റും എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​പ്പി​ല്‍ ന​ല്‍കേ​ണ്ട​ത്. Show Full Article

News Summary -

Lock the house and pick it up; But be careful