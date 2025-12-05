Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 12:17 PM IST

    മലയോരത്തിന്‍റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ മുന്നണികൾ

    മലയോരത്തിന്‍റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ മുന്നണികൾ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നാ​ല​ര മാ​സം മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ ന​ട​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മം. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​ട്ടം കൊ​യ്യു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം. ഇ​തോ​ടെ പ​ഴു​ത​ട​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മേ​ൽ​ക്കൈ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി‍യാ​ണ് നേ​ട്ടം കൊ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഭി​ന്ന​ത​ക​ളും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം ​മു​ന്ന​ണി വി​ട്ട​തു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണ് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 52 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 30 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി. എ​ട്ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​വും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​വും മു​ന്ന​ണി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. തൊ​ടു​പു​ഴ, ക​ട്ട​പ്പ​ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലാ​ക​ട്ടെ കാ​ലു​മാ​റ്റ​വും സ്ഥാ​ന​മാ​റ്റ​വും പ​ല​വ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഞ്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ൽ നാ​ലും ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ തൊ​ടു​പു​ഴ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ദേ​വി​കു​ളം, ഉ​ടു​മ്പ​ഞ്ചോ​ല, ഇ​ടു​ക്കി, പീ​രു​മേ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം നി​ന്നു.

    തൊ​ടു​പു​ഴ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ തു​ണ​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഇ​തി​നൊ​രു മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ച്ച​ത്. അ​തി​നാ​യി പ​ര​മാ​വ​ധി ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തോ​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം കാ​ര്യ​മാ​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് മു​ന്ന​ണി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    കാ​ര്യ​മാ​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ കാ​ലേ​ക്കൂ​ട്ടി സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന​വും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വും ന​ട​ത്തി മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ നേ​ട്ടം. ഇ​ത് പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ൻ തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​ക​ള​ട​ക്കം മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​മു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​ജ​യം തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് മു​ന്ന​ണി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്ക​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ല​ക്ഷ്യം. തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി, വ​ട്ട​വ​ട അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​മാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ടാ​ർ​ഗ​റ്റ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ കേ​ളി​കൊ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ല​യോ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ള​ക്കാ​നാ‍യി പ​തി​നെ​ട്ട​ട​വും പ​യ​റ്റു​ക‍യാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ.

