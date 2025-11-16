Begin typing your search above and press return to search.
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:57 AM IST

    മാരത്തൺ ചർച്ച; സീറ്റുറപ്പിക്കാൻ ഓട്ടം

    • ഒൗ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ കാ​ത്തുനി​ൽ​ക്കാ​​തെ സ്ഥാനാർഥികൾ സ്വ​ന്തംനി​ല​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ം തു​ട​ങ്ങി
    • ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥിക​ളാ​യി
    മാരത്തൺ ചർച്ച; സീറ്റുറപ്പിക്കാൻ ഓട്ടം
    തൊ​ടു​പു​ഴ:ത​​ദ്ദേ​ശ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന ലാ​പ്പി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും മു​നി​സി​പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലു​​മൊ​ക്കെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി ചി​ത്രം തെ​ളി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്നു. ഒൗ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ കാ​ത്ത്​ നി​ൽ​ക്കാ​​തെ ചി​ല​രൊ​ക്കെ സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും തു​ട​ങ്ങി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച പു​റ​ത്ത്​ വി​ട്ടു. ബി.​ജെ.​പി ര​ണ്ട്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ത​ന്നെ അ​ന്തി​മ ലി​സ്റ്റി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​​ടെ പേ​രു​ണ്ടോ എ​ന്നാ​ണ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ആ​ശ​ങ്ക. സീ​റ്റു​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നെ​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ.

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ധാ​ര​ണ; സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ചി​ത്രം ഉ​ട​ൻ

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: മാ​ര​ത്തോ​ൺ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ത​​ദ്ദേ​ശ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്രം ​തെ​ളി​ഞ്ഞ്​ തു​ട​ങ്ങി. തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലും സീ​റ്റി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    പ​ല​യി​ട​ത്തും സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പ്​ ല​ഭി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​വ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ര​ണ്ട്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ട്ടു​ണ്ട്.

    38 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 27 ഇ​ട​ത്ത്​ സി.​പി.​എം മ​ത്സ​രി​ക്കും. സി.​പി.​​ഐ അ​ഞ്ചി​ട​ത്തും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ (എം) ​ആ​റ്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും. പാ​ർ​ട്ടി ​നേ​തൃ​ത്വം സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. സി.​പി.​എം പ​ത്തോ​ളം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​കൂ​ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ പേ​ര്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലും സീ​റ്റി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    21 ഇ​ട​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ത്സ​രി​ക്കും

    ലീ​ഗ് ഒ​ൻ​പ​തി​ട​ത്തും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ട്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങും. വാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്​​ശേ​ഷം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഓ​രോ വാ​ർ​ഡി​ൽ വീ​തം മ​ത്സ​രി​ക്കും. പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 20-ാം വാ​ർ​ഡ് വ​ലി​യ​ജാ​ര​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​രി​ക്കും. 13-ാം വാ​ർ​ഡും 34-ാം വാ​ർ​ഡു​മാ​ണ് പു​തു​താ​യി വ​ന്ന മ​റ്റ് ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ഇ​തി​ൽ ഏ​ത് വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന വ​ട്ട​ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച​യോ​ടെ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 20 സീ​റ്റി​ലും ലീ​ഗ് എ​ട്ടി​ട​ത്തും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഏ​ഴ് വാ​ർ​ഡി​ലു​മാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്.

    ക​ട്ട​പ്പ​ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥിപ്പട്ടി​ക​യാ​യി

    ക​ട്ട​പ്പ​ന: ത​ദ്ദേ​ശ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള 19 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​കെ​യു ള്ള 35 ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 30 സീ​റ്റി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത് ബി.​ഡി.​ജെ​എ​സും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ന്ത​ളം പ്ര​താ​പ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ള​ക​ര​മേ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ രാ​ഹു​ൽ സു​കു​മാ​ര​ൻ, അ​മ്പ​ല​ക്ക​വ​ല​യി​ൽ പി.​ജെ. ജോ​ൺ, ഐ.​ടി.​ഐ​യി​ൽ നി​ഷ്​ ബൈ​ജു, ഗ​വ. കോ​ളേ​ജ് വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ഞ്ജു സ​തീ​ഷ്, വ​ലി​യ​ക​ണ്ട​ത്ത് പി.​ആ​ർ. ര​മേ​ശ്, കൊ​ച്ചു​തോ​വാ​ള നോ​ർ​ത്തി​ൽ റെ​ജി ഡൊ​മി​നി​ക്, പാ​റ​ക്ക​ട​വി​ൽ നീ​തു വി. ​സു​നി​ൽ, ആ​ന​കു​ത്തി​യി​ൽ ഷീ​ബാ പ്ര​സാ​ദ്, അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ​യി​ൽ ആ​ശാ പ്ര​സാ​ദ്, വെ​ട്ടി​ക്കു​ഴ​ക്ക​വ​ല​യി​ൽ ബോ​ണി വ​ർ​ഗീ​സ്, വാ​ഴ​വ​ര​യി​ൽ കെ.​എ​ൻ. ഷാ​ജി, മ​ന്തി​ക്കാ​ന​ത്ത് സോ​ജ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, മേ​ട്ടു​ക്കു​ഴി​യി​ൽ ലി​ല്ലി​ക്കു​ട്ടി ജോ​ൺ, പ​ള്ളി​ക്ക് വ​ല​യി​ൽ ടി.​സി. ദേ​വ​സ്യ, ഇ​രു​പ​തേ​ക്ക​റി​ൽ പി.​എ​സ്​ ര​തീ​ഷ്, ന​രി​യ​മ്പാ​റ​യി​ൽ കെ.​കെ സ​ന്തോ​ഷ്, വ​ലി​യ​പാ​റ​യി​ൽ അ​ഞ്ജു ലി​ബി​ൻ, ക​ട്ട​പ്പ​ന വെ​സ്റ്റി​ൽ അം​ബി​കാ കു​മാ​ര​ൻ, വെ​ള്ള​യാം​കു​ടി​യി​ൽ സി.​ജി. രേ​ഖ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Local Body ElectionIdukki SPpolitical partiesKerala
