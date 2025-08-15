Begin typing your search above and press return to search.
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:59 AM IST

    ലൈഫ്​ കരുതലില്‍ ഇടമലക്കുടി നിവാസികള്‍; 131 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി

    ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്​ 6.48 കോ​ടി
    ലൈഫ്​ കരുതലില്‍ ഇടമലക്കുടി നിവാസികള്‍; 131 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി
    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ വീ​ടു​ക​ൾ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​ണ്ണും മ​ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പു​ല്ലു​മേ​ഞ്ഞ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ക​രം ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ ഇ​നി അ​ട​ച്ചു​റ​പ്പു​ള്ള വീ​ടു​ക​ൾ. ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ദ്യ​ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ൽ 131 വീ​ടു​ക​ളു​​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​.

    വ​നാ​ന്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ 28 കു​ടി​യി​ലും ലൈ​ഫ് പാ​ര്‍പ്പി​ട പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്നു. ക​ന​ത്ത​മ​ഴ മൂ​ലം പ​ണി​ക്ക് ഇ​ട​ക്ക്​ ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ പു​തി​യ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ താ​മ​സം മാ​റാ​ൻ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ കു​ടി​ക്കാ​രി​ൽ പ​ല​രും. ചി​ല​രു​ടെ വീ​ടി​ന്റെ ത​റ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. ബാ​ക്കി പ​ണി ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍ 131 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. 276 വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ട​ത്. ലൈ​ഫ് ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ 131 വീ​ടു​ക​ളും പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി 31 ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ലൈ​ഫ് 2020 പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 110 വീ​ടു​ക​ളു​മാ​ണ് നി​ര്‍മി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. 421 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ആ​കെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 6.48 കോ​ടി ഇ​തു​വ​രെ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. ക​രാ​ര്‍ ഒ​പ്പി​ട്ട ബാ​ക്കി​യു​ള്ള വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ഴ​യും ദു​ർ​ഘ​ട​പാ​ത​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി

    മ​ഴ​യും ദു​ര്‍ഘ​ട​മാ​യ പാ​ത​യും തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍ ഭ​വ​ന നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നാ​റി​ല്‍നി​ന്ന്​ നി​ര്‍മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ള്‍ എ​ത്തി​ച്ച് ത​ല​ച്ചു​മ​ടാ​യി ഓ​രോ കു​ടി​യി​ലേ​ക്കും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണം. 420 സ്‌​ക്വ​യ​ര്‍ ഫീ​റ്റ് വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ് വീ​ടു​ക​ള്‍. ര​ണ്ട് കി​ട​പ്പു​മു​റി, ഹാ​ള്‍, അ​ടു​ക്ക​ള, വ​രാ​ന്ത, ടോ​യ്‌​ല​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്റ​ര്‍ലോ​ക്​ ക​ട്ട​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണം. ത​ക​ര​ഷീ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് മേ​ല്‍ക്കൂ​ര തീ​ര്‍ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്​ കൂ​ടാ​തെ എ​ല്ലാ​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും കൂ​ടി​യു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം ഷെ​ഡു​കു​ടി​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു. വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പി.​എ​ച്ച്.​സി​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ. ​സ​ഖി​ല്‍ ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 25,000 വീ​ട്​ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ന്‍ ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഇ​തു​വ​രെ 32,821 പേ​ര്‍ ക​രാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ​തി​ല്‍ 25,253 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 7568 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. 1029.34 കോ​ടി​യാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ആ​കെ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഭൂ​മി​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് 23193 വീ​ട് ന​ല്‍കു​ക​യും 1829 പേ​ര്‍ക്ക് ഭൂ​മി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വീ​ട് ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വീ​ട് നി​ര്‍മി​ച്ച​ത് അ​ടി​മാ​ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ്- 1212 വീ​ടു​ക​ള്‍. 1148 വീ​ടു​ക​ളു​മാ​യി വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​റാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ല്‍ 1152 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ക​ട്ട​പ്പ​ന​യാ​ണ് മു​ന്നി​ല്‍. ഇ​തു​വ​രെ അ​ടി​മാ​ലി, ക​രി​മ​ണ്ണൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ര​ണ്ട് ഭ​വ​ന​സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലാ​യി ഭൂ​ര​ഹി​ത ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ 246 പേ​രെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​ദ​രി​ദ്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട 212 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ദ​രി​ദ്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ഭൂ​ര​ഹി​ത​രാ​യ 14 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ലൈ​ഫ് ചി​റ്റി​ല​പ്പി​ള്ളി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ മു​ഖേ​ന ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി ഫി​ഷ​റീ​സ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ പ​ട്ടി​ക​പ്ര​കാ​രം 1948 വീ​ടു​ക​ള്‍, ലൈ​ഫ് 2020ല്‍ 1731 ​വീ​ടു​ക​ള്‍, ഇ.​പി.​ഇ.​പി​യി​ല്‍ 212 വീ​ടു​ക​ള്‍, ലൈ​ഫ് പി.​എം.​എ.​വൈ (അ​ര്‍ബ​ന്‍) 1991 വീ​ടു​ക​ള്‍, ലൈ​ഫ് പി.​എം.​എ.​വൈ (റൂ​റ​ല്‍) 1851 വീ​ടു​ക​ള്‍, വി​വി​ധ​വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന 1963 വീ​ടു​ക​ളും ജി​ല്ല​യി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ ഈ ​വ​ര്‍ഷം ത​ന്നെ ഭൂ​മി​യു​ള്ള ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ട് നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കും.

