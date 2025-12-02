Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 11:35 AM IST

    നേതാക്കളെത്തുന്നു; പ്രചാരണം ഹൈ‘റേഞ്ചി’ൽ

    നേതാക്കളെത്തുന്നു; പ്രചാരണം ഹൈ‘റേഞ്ചി’ൽ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ​തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​വേ​ശം പ്ര​ധാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്നു. പ​ല സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ഒ​ന്നി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ത​വ​ണ ഭ​വ​ന സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞു.വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡു​ക​ളെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ വീ​ടു ക​യ​റി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണം ഊ​ര്‍ജി​ത​മാ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന ടൗ​ണു​ക​ളി​ലും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് വോ​ട്ടു തേ​ടു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മം.

    ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി.​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍ യു​ഡി​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി. ക​രി​മ​ണ്ണൂ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് നാ​ലി​ന് ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തും. ത​ങ്ക​മ​ണി, ഉ​പ്പു​ത​റ, ഏ​ല​പ്പാ​റ, വ​ണ്ടി​പ്പെ​രി​യാ​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സം​ഗി​ക്കും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി.​സ​തീ​ശ​ന്‍ മൂ​ന്നി​ന് ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​സം​ഗി​ക്കും.

    പാ​റ​ത്തോ​ട്, ശാ​ന്ത​ന്‍പാ​റ, തൂ​ക്കു​പാ​ലം , അ​ണ​ക്ക​ര എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ക. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ അ​ടൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ്, ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എ​ന്നി​വ​ര്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്, കേ​ര​ള കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി.​ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍സം​സാ​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ള്‍ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്‌ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന്​ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ എ​ത്തും. തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ വി​ക​സ​ന രേ​ഖ​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സം​ഗ​മ​വും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. അ​ഞ്ചി​ന്​ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കും.

    TAGS:ThodupuzhaIdukki NewsKerala Local Body Election
