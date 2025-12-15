Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    15 Dec 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 11:38 AM IST

    വോട്ട്​ പോയത്​ എവിടെ‍? കണക്കിൽ പിഴച്ച്​ എൽ.ഡി.എഫ്

    വോട്ട്​ പോയത്​ എവിടെ‍? കണക്കിൽ പിഴച്ച്​ എൽ.ഡി.എഫ്
    തൊ​ടു​പു​ഴ: കാ​ർ​ഷി​ക മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത ഇ​ട​ത്​ പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. പ​ഴു​ത​ട​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും തെ​റ്റി​യ​ത് എ​വി​ടെ എ​ന്ന​റി​യാ​തെ കു​ഴ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​തൃ​ത്വം.

    2020 ൽ ​കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​ണി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത വി​ജ​യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഫ​ല​ത്തോ​ടെ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ​ത്. 17 ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മാ​ണി വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​രി​ച്ച നാ​ല് സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ തോ​റ്റു. ആ​കെ വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത് മൂ​ന്നി​ട​ത്ത് മാ​ത്രം. ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ണ്ടു മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും നേ​ടാ​നാ​യി.

    തൊ​ടു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ​​ഒ​ട്ടേ​റെ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും വി​മ​ത ശ​ല്യ​വു​മൊ​ക്കെ ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തെ​ല്ലാം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച്​ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ നി​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ട്ട​താ​ണ്​ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന വി​ജ​യ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​​​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​നെ കൂ​ട്ടി നേ​ടി​യ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​ൻ​പ്​ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​ല്ല. തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പോ​ലും സ്വാ​ധീ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ഇ​രു​ത്തി ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​രെ തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ര​ണ്ട്​ മു​നി​സി​പാ​ലി​റ്റി​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ​കൈ​വി​ട്ട​തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​വും ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ശ​ബ​രി​മ​ല പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

