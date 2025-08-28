Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ചട്ടം; പ്രതീക്ഷയോടെ മലയോരം

    ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ചട്ടം; പ്രതീക്ഷയോടെ മലയോരം
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഭൂ​പ​തി​വ്​ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മ​ന്ത്രി സ​ഭ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട്​ മ​ല​യോ​രം. ജി​ല്ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​റെ നാ​ള​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ച​ട്ടം രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭൂ ​പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദം. പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ നി​ർ​മ്മി​തി​ക​ളാ​കും. ഭൂ​മി കാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    അ​തേ സ​മ​യം സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത​യെ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ര​ട്​ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ സ​ബ്​​ജ​ക്ട്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ വി​ടും. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ന്തി​മ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ ഭൂ​പ​തി​വ്​ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓണസമ്മാനം-മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഭൂ​പ​തി​വ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത​ക്കു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്റെ ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ല്ലാ​വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ള്‍ക്കും ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​റു​തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭൂ​മി ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​യ്ക്കാ​നും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 63 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ ക​ര്‍ഷ​ക​രെ അ​ല​ട്ടി​യി​രു​ന്ന പ​ട്ട​യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.​പ്ര​ത്യേ​ക ഭൂ​പ​തി​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കാ​ര്‍ഷി​കേ​ത​ര പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി ന​ട​ത്താ​ന്‍ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത​യു​ടെ ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​യ്ക്കും. ഇ​വി​ടേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ വ​രാ​ന്‍ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും.

    കർഷകരുടെ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിയ തീരുമാനം-എൽ.ഡി.എഫ്

    ചെ​റു​തോ​ണി: കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ​യോ​​ഗ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി.​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പ​ട​ലു​ക​ളും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭൂ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ൽ​കി​യ വാ​​ഗ്ദാ​ന​മാ​ണ് പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​യെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സർക്കാർ കാട്ടിയ കൊടും ചതി -അതിജീവന പോരാട്ടവേദി

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി സ​ർ​വ്വ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ഭൂ ​ഉ​ട​മ​ക​ൾ കാ​ർ​ഷി​കേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട​ങ്കി​ൽ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് 2019ൽ 268/2019 ​ന​മ്പ​ർ റ​വ​ന്യു ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ പ​ട്ട​യം റ​ദ്ദ് ചെ​യ്ത് ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത് ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന്​ അ​തി​ജീ​വ​ന പോ​രാ​ട്ട വേ​ദി. ഉ​യ​ർ​ന്ന് വ​ന്ന ബ​ഹു​ജ​ന​രോ​ഷ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് 2019 ൽ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, പി​ന്നീ​ട് വി​ഷ​യം നീ​ട്ടി കൊ​ണ്ട് പോ​കു​ക​യും ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് പ​ക​രം നി​യ​മ നി​ർ​മ്മാ​ണ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്​ ച​തി​യാ​ണ്​. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ലം​ഘ​ന​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്നും ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രാ​മ​മി​ടും -കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം)

    ​ചെ​റു​തോ​ണി: ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത് കാ​ണി​ച്ച് നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ച​ട്ട​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്സ് (എം) ​ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.1960 ലെ ​ഭൂ​പ​തി​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ച​ട്ട​വും രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.​ഇ​തോ​ടെ 2018 ൽ ​നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ നി​രോ​ധ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ .ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​നി​ശ​ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ത്​ വി​രാ​മ​മി​ടും. നി​ല​വി​ൽ ഉ​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ വീ​ടു​ക​ളും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ (എം) ​ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ് പാ​ല​ത്തി​നാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉപാധി രഹിത പട്ടയം; പരിഹാരമായില്ല -പി.ജെ ജോസഫ്

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഭൂ​പ​തി​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം പ​തി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മ്മാ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ക​ർ​ഷ​ക സ​മൂ​ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു വ​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പി.​ജെ ജോ​സ​ഫ് എം​എ​ൽ​എ. ഒ​രു പൊ​തു ഉ​ത്ത​ര​വ് വ​ഴി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ബി​ല്ല് ച​ർ​ച്ച വേ​ള​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​വു ഭൂ​മി മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​വ​രെ കു​റ്റ​ക്കാ​ർ ആ​യി ക​ണ്ട് ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ച​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. കൃ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കൃ​ഷി​ക്കും ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും മാ​ത്രം എ​ന്ന പ​ട്ട​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ഉ​പാ​ധി​ര​ഹി​ത​മാ​യി ന​ൽ​ക​ണം എ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ഇ​ത് പ​രി​ഹാ​ര​മ​ല്ല. ഉ​പാ​ധി​ര​ഹി​ത പ​ട്ട​യം എ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പി. ​ജെ. ജോ​സ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​ട്ടം ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ കൊ​ള്ള​യ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല -ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ച​ട്ടം ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ വ​ൻ പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ആ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യം വ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന്​ ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്​ എം.​പി.​ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ വി​ധ അ​നു​മ​തി​യും വാ​ങ്ങി നി​ർ​മ്മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മേ​ലെ പ​ല ത​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ഫീ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അ​ന്യാ​യ​മാ​ണ്. മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല ഫീ​സ് നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ൻ പ​ണ​പ്പി​രി​വും ന​ട​ത്തും. നേ​താ​ക്ക​ളും, ഉ​ന്ന​ത നേ​തൃ​ത്വ​വും അ​തി​ന്‍റെ പ​ങ്കു പ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    പ​ട്ട​യ വ​സ്തു​വി​ൽ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ നി​ർ​മ്മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കും എ​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ത്തേ​ണ്ടി​ട​ത്ത്, കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കി, ഭാ​വി​യി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ നി​ർ​മ്മാ​ണ നി​രോ​ധ​നം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം തു​ട​രു​മെ​ന്നും, അ​ന്യാ​യ​മാ​യ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എം.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.​ യു.​ഡി എ​ഫ് ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​ഴി, ക​ട്ട​പ്പ​ന ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് മൈ​ക്കി​ൾ, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് ന്‍റ്​​സി​ജു ച​ക്കും​മൂ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്വാഗതാർഹം -​മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ്

    മ​ല​യോ​ര ജ​ന​ത​ക്കു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന​മാ​ണ് പ​ട്ട​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ കി​സാ​ൻ സ​ഭ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മാ​ത്യൂ വ​ർ​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റു​പ​ത്ത​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി ഇ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും റ​വ​ന്യു മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​നും ന​ന്ദി അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ വി​ജ​യം -സി.​പി.​ഐ

    ഇ​ടു​ക്കി: സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ​യും റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഭൂ​പ​തി​വ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സ​ലിം കു​മാ​ർ. ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് ഭൂ​പ​തി​വ് ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ വ​രി​ല്ലെ​ന്നും നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ത​ട്ടി​പ്പാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ യു​ഡി​എ​ഫി​നും ക​പ​ട പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ക്കും ക​ര​ണ​ത്തേ​റ്റ അ​ടി​യാ​ണ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മ​ന്ത്രി സ​ഭാ​യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കി​യ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​തി​ച്ച് കി​ട്ടി​യ ഭൂ​മി​യി​ലെ വ​ക​മാ​റ്റി​യു​ള്ള വി​നി​യോ​ഗം ഇ​തോ​ടെ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും സ​ലിം​കു​മാ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മലയോരജനതയെ കൊള്ളയടിക്കാൻ - ബിജോ മാണി

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് മ​ല​യോ​ര​ജ​ന​ത​യെ കൊ​ള്ള​ടി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ച​ട്ട രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ന് നി​ല​വി​ലു​ള്ള ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജോ മാ​ണി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ​പ് എ​ല്ലാ അ​നു​മ​തി​യും വാ​ങ്ങി അ​ന്ന് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഫീ​സും അ​ട​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​മ്മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ണം പി​രി​ക്കാ​ന​ല്ലാ​തെ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭൂ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.പ​ട്ട​യ വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​തേ​പ​ടി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

