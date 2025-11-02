Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightതൊടുപുഴയിൽ കേന്ദ്രീയ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:52 AM IST

    തൊടുപുഴയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം നാളെ തുറക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    തൊടുപുഴയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം നാളെ തുറക്കും
    cancel
    camera_alt

    കേ​ന്ദീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​നാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി തൊ​ടു​പു​ഴ ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ൽ പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യം മൂ​ന്നി​ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​കെ 85 കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഏ​ക വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​ണ്​ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലേ​ത്. സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​വും ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന തൊ​ടു​പു​ഴ ബോ​യ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം ഉ​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എം.​പി ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​തി​യ​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥി​രം കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് മ്രാ​ല​യി​ലു​ള്ള എ​ട്ടേ​ക്ക​റോ​ളം വ​രു​ന്ന റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ്. പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ്രാ​ല​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും. ന​ട​പ്പ്​ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യു​ള്ള ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ധ്യ​യ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം 200 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം

    ഒ​രു ക്ലാ​സി​ൽ 40 കു​ട്ടി​ക​ൾ വീ​തം ആ​കെ 200 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മു​ഴു​വ​ൻ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള അ​ഡ​മി​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ല​ക്സ് ജോ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന 10 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​റു​ക്കി​ട്ടാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തൊ​ടു​പു​ഴ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് തൊ​ടു​പു​ഴ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ജി​ല്ല​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്​ എം.​പി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന്​ തൊ​ടു​പു​ഴ ബോ​യ്സ്ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എം.​പി സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    പി.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ദീ​പ​ക്, ക​ല​ക്ട​ർ ഡോ. ​ദി​നേ​ശ​ൻ ചെ​റു​വാ​ട്ട്, കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ സം​ഗ​ത​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ്​ കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച 85 വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും എം.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kendriya vidyalayaIdukki News
    News Summary - kendreeya vidyalya will be open tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X