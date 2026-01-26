Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    26 Jan 2026 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:34 AM IST

    കെ.എ. ജാഫർഖാന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിശിഷ്ട സേവന മെഡൽ

    കെ.എ. ജാഫർഖാന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിശിഷ്ട സേവന മെഡൽ
    ജാ​ഫ​ർ​ ഖാൻ

    Listen to this Article

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ദു​ര​ന്ത​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ത​റാ​തെ ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ജാ​ഫ​ർ​ഖാ​നെ തേ​ടി രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന മെ​ഡ​ൽ നേ​ട്ടം. കേ​ര​ള അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യി​ലെ ഗ്രേ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​എ. ജാ​ഫ​ർ​ഖാ​നാ​ണ് 2026ലെ ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മെ​ഡ​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. തൊ​ടു​പു​ഴ ഇ​ട​വെ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജാ​ഫ​ർ​ഖാ​ൻ കേ​ര​ളം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​സ​മ​യ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ‘ബാ​ഡ്ജ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ’ ന​ൽ​കി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2019ൽ ​മ​ല​പ്പു​റം ക​വ​ള​പ്പാ​റ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 10 ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ‘സ​ദ്‌​സേ​വ​ന പ​ത്രം’ ല​ഭി​ച്ചു. 2020 പെ​ട്ടി​മു​ടി ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ലും ​2021 കൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ൽ പെ​ട്ട​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മെ​ഡ​ൽ ല​ഭി​ച്ചു. ​2022 കു​ട​യ​ത്തൂ​ർ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന് സേ​വ​ന പു​ര​സ്കാ​രം തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    ​ഇ​ട​വെ​ട്ടി കോ​യി​ങ്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​ന്റെ​യും ആ​മി​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് ജാ​ഫ​ർ​ഖാ​ൻ. ഷം​ജ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. മ​ക​ൻ: അ​യാ​ൻ ജെ. ​ഖാ​ൻ. 1999ലാ​ണ് സ​ർ​വി​സി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്. നാ​ല​ര​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തൊ​ടു​പു​ഴ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​നി​ല​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ഗ്രേ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ല​ഭി​ച്ച​തി​നോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​വും തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - K.A. Jafar Khan awarded President's Distinguished Service Medal
