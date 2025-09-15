Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 2:03 PM IST

    ഓടിത്തുടങ്ങി നാടിന്‍റെ ജനകീയൻ

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഷെ​യ​റി​ട്ട് വാ​ങ്ങി​യ ബ​സ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഓ​ട്ടം നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു
    ഓടിത്തുടങ്ങി നാടിന്‍റെ ജനകീയൻ
    മ​റ്റ​ത്തി​പ്പാ​റ ഹോ​ളി ക്രോ​സ്​ യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന് മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ‘ജ​നീ​ക​യ​ൻ’ ബ​സി​ൽ

    ക​യ​റു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: നാ​ടി​ന്റെ ‘ജ​ന​കീ​യ​ൻ’ ബ​സ് വീ​ണ്ടും ഗ്രാ​മ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ഒ​ന്ന​ര​പ്പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഷെ​യ​റി​ട്ട് വാ​ങ്ങി​യ ബ​സി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​ന്​ നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ​തും ബ​സ് പ​ണി​തി​റ​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​വി​സ്​​ നി​ല​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    76 പേ​ർ പി​രി​വി​ട്ട്​ വാ​ങ്ങി​യ നാ​ടി​ന്‍റെ ബ​സ് 18 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ ഓ​ടി​യ​ത്. ദി​വ​സ​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന 18 ട്രി​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി മ​റ്റ​ത്തി​പ്പാ​റ​ക്കാ​രെ ഇ​ടു​ക്കി, കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന ബ​സാ​ണ്​ ‘ജ​ന​കീ​യ​ൻ’. കു​റ​ച്ചു​നാ​ളാ​യി ബ​സി​ന്റ വ​രു​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ബ​സി​ന്‍റെ ടെ​സ്റ്റ്‌ വ​ർ​ക്കി​ന് സ​മ​യ​വു​മാ​യി. ഇ​തി​നു​ള്ള പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്താ​ൻ ഷെ​യ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​രും യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യ പ​ല​രും സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 72 പേ​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഷെ​യ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ബ​സ്​ നി​ർ​ത്തി​യ​ത​റി​ഞ്ഞ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. നി​ല​ച്ച ബ​സ്​ എ​ങ്ങ​നെ​യും നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം. ഇ​തി​നാ​യി മ​റ്റ​ത്തി​പ്പാ​റ ഹോ​ളി ക്രോ​സ്​ പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​ഫി​ലി​പ് ഇ​രു​പ്പ​ക്കാ​ട്ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി എ​ല്ലാ​വ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ എ​ല്ലാം സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ 130 പേ​രു​ണ്ട് ഷെ​യ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ൾ. പു​തി​യ ബ​സ് വാ​ങ്ങി സ​ർ​വി​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്ന ആ​ശ​യം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും 25 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ഴ​യ ബ​സ് ഫി​റ്റ്ന​സ് നേ​ടി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി സ​ർ​വി​സി​ന്​ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​റ്റ​ത്തി​പ്പാ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ലൂ​രി​ലേ​ക്ക് രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ബ​സി​ന്‍റെ യാ​ത്ര​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം നാ​ട്ടു​കാ​രും ബ​സി​ൽ ക​യ​റി. ആ​ദ്യ ട്രി​പ്പി​ന് 1000ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​പ കി​ട്ടി. 7.15ന്‍റെ ലാ​സ്റ്റ് ട്രി​പ്പും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 7400 രൂ​പ ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​രി​ങ്കു​ന്നം, അ​രീ​ക്ക​ൽ, ചൊ​ക്ക​നാ​ട്, മ​റ്റ​ത്തി​പ്പാ​റ, പു​റ​ക്ക​ട​മ്പ്, പൊ​ട്ട​ൻ​പ്ലാ​ക്ക​ൽ, അ​മ്പ​ലം​പ​ടി, മൂ​ന്ന് തേ​ക്ക് എ​ന്നീ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി നീ​ലൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​വി​സ്. ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ത്തെ തു​ക എ​ന്നും കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ജ​ന​കീ​യ​ന്‍റെ കു​തി​പ്പ്​ തു​ട​രാ​നാ​കു​മെ​ന്ന്​ കൈ​ത​ക്കൊ​മ്പി​ൽ കെ. ​അ​ജ​യ​കു​മാ​റും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബെ​ന്നി അ​ഴ​ക​നാ​കു​ന്നേ​ലും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി​മ്മി മ​റ്റ​ത്തി​പ്പാ​റ​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഈ ​ബ​സ്. സ്വ​കാ​ര്യ​വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ജ​ന​കീ​യ​നി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത് സം​രം​ഭം വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​ന​കീ​യ ബ​സ് ഐ​ക്യ​വേ​ദി​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന.

