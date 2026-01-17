Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:38 PM IST

    വരുന്നു...ചക്കയുടെ സുവർണ കാലം

    മൂ​പ്പെ​ത്തും മു​മ്പേ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ വി​ല​പ​റ​ഞ്ഞ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്നു
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഗ്രാ​മീ​ണ ജ​ന​ത​യു​ടെ ഇ​ഷ്ട​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ച​ക്ക​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലും മ​റു​നാ​ട്ടി​ലും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ. ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ച​ക്ക​യു​ടെ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്​ കൂ​ടി.

    ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലും ലോ ​റേ​ഞ്ചി​ലു​മു​ള​ള പ്ലാ​വു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മാ​യി ട​ൺ​ക​ണ​ക്കി​ന് ച​ക്ക​യാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രി​ല്ലാ​തെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഴു​ത്ത് ചീ​ഞ്ഞ് ചാ​ടി​യി​രു​ന്ന ച​ക്ക​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ൾ മൂ​പ്പെ​ത്തും മു​മ്പേ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ ച​ക്ക വി​ല​പ​റ​ഞ്ഞ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ചു​ള മു​ത​ൽ കു​രു​വ​രെ വ​ൻ ഡി​മാ​ൻ​ഡ്​

    ച​ക്ക​യു​ടെ ചു​ള​മു​ത​ൽ കു​രു​വ​രെ​യു​ള​ള മു​ഴു​വ​ൻ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഡി​മാ​ൻ​ഡ്​ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ച​ക്ക മു​ഴു​വ​നാ​യും ചു​ള​ക​ളാ​യു​മെ​ല്ലാം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സു​ല​ഭ​മാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി മു​ത​ല്‍ ജൂ​ണ്‍ വ​രെ​യു​ള്ള ആ​റു​മാ​സ​മാ​ണ്‌ ച​ക്ക കി​ട്ടു​ന്ന​ത്‌. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തും ചു​രു​ങ്ങി​യ തോ​തി​ല്‍ ച​ക്ക കി​ട്ടാ​റു​ണ്ട്‌. സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ മ​റ്റ് ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ക്ക​യേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ള​ള​താ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ക്ക.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​റ​യൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ച​ക്ക​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ ഡി​മാ​ൻ​ഡാ​ണ്. മ​ധു​ര​മേ​റി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇൗ ​ച​ക്ക​ക​ൾ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​മാ​കു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​േ​ത്യ​ക​ത​ക​ത​ളു​മാ​ണ് ച​ക്ക​ക്ക്​ മ​ധു​ര​മേ​റാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഓ​രോ ച​ക്ക സീ​സ​ണി​ലും ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന് ച​ക്ക​ക​ളാ​ണ് അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​റി​യ വി​ല​ക​ളി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന ച​ക്കക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ പി​ന്നെ മോ​ഹ​വി​ല​യാ​ണ്.

    സം​രം​ഭ​ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് ച​ക്ക വി​പ​ണി

    വി​പ​ണി​യി​ലെ താ​ര​മാ​യ​തോ​ടെ സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക്​ വി​ശാ​ല സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് ച​ക്ക ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി​ചെ​യ്താ​ൽ വ​ലി​യ വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​മെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കാ​ഡ്സ് ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​വ​ർ ച​ക്ക വി​പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞു. കാ​ഡ്സ് ക​ർ​ഷ​ക ഓ​പ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​രി​ക്ക​ച്ച​ക്ക കി​ലോ​ക്ക്​ 30 രൂ​പ​ക്കും ച​ക്ക​ച്ച​ള (കൂ​ഴ​യും, വ​രി​ക്ക​യും) 100 രൂ​പ​ക്കും ച​ക്ക​ച്ചു​ള അ​രി​ഞ്ഞ​ത് 110 രൂ​പ​ക്കു​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​ക്ക​ക്കു​രു 50 രൂ​പ​ക്കും സം​ഭ​രി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ മു​രി​ങ്ങ​യി​ല കി​ലോ​ഗ്രാ​മി​ന് 40 രൂ​പ, നാ​ട​ൻ ക​റി​വേ​പ്പി​ല (ത​ണ്ടി​ല്ലാ​തെ) 50, ക​സ്തൂ​രി മ​ഞ്ഞ​ൾ 50 എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മി​ക​ച്ച വി​പ​ണ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ‘ച​ക്ക​ശ്രീ’ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ന​ൽ​കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ക്ക​ച്ചു​ള വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 1,36,000 രൂ​പ​യു​ടെ ച​ക്ക​ച്ചു​ള വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ ക​ർ​ഷ​ക​ന്​ ഇൗ ​ബ​ഹു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചു. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ച​ക്ക​ച്ചു​ള​ക​ളാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    jackfruitdemandSeason
