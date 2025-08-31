Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:29 PM IST

    പൊതുവിപണിയിലെ ക്രമക്കേട്​: മിന്നൽ പരിശോധനയുമായി ലീഗല്‍ മെട്രോളജി

    ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ താ​ലൂ​ക്കി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ള്‍ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ലീ​ഗ​ല്‍ മെ​ട്രോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ള​വി​ലും തൂ​ക്ക​ത്തി​ലും കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തു​ക, പ​ര​മാ​വ​ധി വി​ല്‍പ​ന വി​ല​യെ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടി​യ വി​ല ഈ​ടാ​ക്കു​ക, വി​ല മാ​യ്ക്കു​ക, മ​റ​യ്ക്കു​ക, തി​രു​ത്തു​ക മു​ദ്ര​പ​തി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത അ​ള​വു​തൂ​ക്ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, പാ​ക്കേ​ജ്ഡ് ക​മ്മോ​ഡി​റ്റീ​സ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വി​ൽ​ന ന​ട​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​ള​വു​തൂ​ക്ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് കാ​ണ​ത്ത​ക്ക വി​ധം ആ​യി​രി​ക്ക​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​വ മു​ദ്ര ചെ​യ്​​ത​തി​ന്റെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണ​ത്ത​ക്ക വി​ധം വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​ന്ധ​ന വി​ത​ര​ണ പ​മ്പു​ക​ളി​ലെ അ​ള​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തും.

    വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ള​വ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ശ​യം തോ​ന്നു​ന്ന പ​ക്ഷം പ​മ്പു​ക​ളി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ലീ​ഗ​ല്‍ മെ​ട്രോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് മു​ദ്ര ചെ​യ്ത അ​ഞ്ച്​ ലി​റ്റ​ര്‍ അ​ള​വ് പാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ള​വ് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് പ​രാ​തി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​മാ​യോ, ജി​ല്ല/ താ​ലൂ​ക്ക് ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​മോ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സു​താ​ര്യം മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പ് മു​ഖേ​ന​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് പ​രാ​തി അ​റി​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഹെ​ൽ​പ്​ ഡെ​സ്ക്​ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ

    • ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍ ഓ​ഫി​സ് തൊ​ടു​പു​ഴ (ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം) 046862 222638
    • ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍ (ജ​ന​റ​ല്‍) 8281698052
    • ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍ 8281698057
    • അ​സി.​ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍ തൊ​ടു​പു​ഴ 8281698053
    • ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ഫ്ല​യിങ്​ സ്ക്വാ​ഡ് 9188525713
    • ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ഇ​ടു​ക്കി 9400064084
    • ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല 8281698054
    • ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ദേ​വി​കു​ളം (മൂ​ന്നാ​ര്‍) 8281698055
    • ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ പീ​രു​മേ​ട് 8281698056
    TAGS:legal metrologypublic marketirregularitiesinspections
