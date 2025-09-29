Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 9:40 AM IST

    അന്തർസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നു

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തൊ​ടു​പു​ഴ: അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ രേ​ഖ​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ഴ​യു​ന്നു. ക്രി​മി​ന​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്കി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ 57,126 അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ

    എ​ന്നാ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് 57,126 അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രാ​ണി​വ​ർ. ആ​വാ​സ്, കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി, അ​തി​ഥി പോ​ർ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ രേ​ഖ​യി​ലി​ടം പി​ടി​ച്ച​ത്.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നാ​മ​മാ​ത്രം

    അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ രേ​ഖ​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തൊ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​യി ഫ​ലം ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​തി​നാ​യി വി​വി​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ​ട് അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും മു​ഖം​തി​രി​ക്കു​ക‍‍യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​വാ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 19,587 പേ​രും കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 10,192 പേ​രും അ​തി​ഥി പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി 27,347 പേ​രു​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ.

    അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ ഏ​റെ

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഇ​തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യോ​ളം പേ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ന്നെ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ബം​ഗാ​ൾ, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ങ്കി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​വ​രെ കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രു​മേ​റെ​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ണ​ക്ക് ഒ​രു വ​കു​പ്പി​നു​മി​ല്ല.

    ഇ​വ​രി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ വ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ഇ​വി​ടെ ത​മ്പ​ടി​ച്ചും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളേ​റെ; മു​ഖം​തി​രി​ച്ച്തൊ ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ‍യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​വ​ധി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ര​ണം ത​ണു​പ്പ​നാ​ണ്. ആ​വാ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​രോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കും 25,000 രൂ​പ വ​രെ സൗ​ജ​ന്യ ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യം അ​ട​ക്കം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം 2010ലെ ​കേ​ര​ള കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം, മൃ​ത​ദേ​ഹം സ്വ​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ഹാ​യം, മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര സ​ഹാ​യം അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ

    ആ​വാ​സ് പ​ദ്ധ​തി 19,587

    കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ​നി​ധി 10,192

    അ​തി​ഥി പോ​ർ​ട്ട​ൽ 27,347

    TAGS:registrationthodupuzha newsinterstates workers
