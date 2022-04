By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മൂ​ല​മ​റ്റം: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് പ​കു​തി​യി​ൽ താ​ഴെ എ​ത്തി. വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പി​നു​കീ​ഴി​ലെ ഡാ​മു​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് 95 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ല​നി​ര​പ്പ് നി​ല​വി​ൽ 48 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഡാ​മാ​യ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 52 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. പ​മ്പ 47, ഷോ​ള​യാ​ർ 35, ഇ​ട​മ​ല​യാ​ർ 47, മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി 49, കു​റ്റ്യാ​ടി 51, പൊ​ന്മു​ടി 27, നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം 50, ലോ​വ​ർ പെ​രി​യാ​ർ 75, പെ​രി​ങ്ങ​ൽ​കു​ത്ത്​ 48 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​റ്റ്​ പ്ര​ധാ​ന ഡാ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഡാ​മി​ലും കൂ​ടി 48 ശ​ത​മാ​നം ജ​ലം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 1992.528 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാം.

മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ള്ളം സം​ഭ​ര​ണി​ക​ളി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം പ്ര​തി​ദി​ന ഉ​പ​ഭോ​ഗം 78.10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​ണ്.

ഇ​തി​ൽ 20.41 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 57.68 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് പു​റം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വാ​ങ്ങി. വേ​ന​ൽ ചൂ​ട്​ ക​ടു​ത്ത​തോ​ടെ എ​യ​ർ​ക​ണ്ടീ​ഷ​ണ​റു​ക​ളു​ടെ​യും ഫാ​നി​ന്‍റെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗം കൂ​ടി​യ​താ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

Show Full Article

News Summary -

Increased power generation; The water level in the dams in the state is less than half