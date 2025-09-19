Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightസർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 12:03 PM IST

    സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കുകുത്തി; പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയില്‍ അനധികൃത നിർമാണം വ്യാപകം

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ ​വ​ര്‍ഷം 26 അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ്റ്റോ​പ് മെ​മ്മോ ന​ല്‍കി
    സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നോക്കുകുത്തി; പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയില്‍ അനധികൃത നിർമാണം വ്യാപകം
    cancel

    അ​ടി​മാ​ലി: അ​തീ​വ പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ല വി​ല്ലേ​ജാ​യ പ​ള്ളി​വാ​സ​ലി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ന​ധി​കൃ​ത റി​സോ​ര്‍ട്ട് നി​ര്‍മാ​ണം വ്യാ​പ​കം. ഈ ​വ​ര്‍ഷം 26 അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ സ്റ്റോ​പ് മെ​മ്മോ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും ഇ​വ​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ല്‍ എ​ല്‍.​എ പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ നി​ര്‍മാ​ണം പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മം നി​ല​നി​ല്‍ക്കെ​യാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​വാ​സ​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ 90 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥ​ല​വും 90 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​റെ ച​രി​വു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്. പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് ഇ​ണ​ങ്ങി​യ​തും ഒ​റ്റ​നി​ല​യി​ല്‍ മാ​ത്രം നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്ര​മേ ഇ​വി​ടെ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് ക​സ്തൂ​രി​രം​ഗ​ന്‍, ഗാ​ഡ്ഗി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, മ​ല​യ​രി​ഞ്ഞും മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചും ബ​ഹു​നി​ല മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം.

    റ​വ​ന്യൂ, വൈ​ദ്യു​തി, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും പു​റ​മ്പോ​ക്കു​ക​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൈ​യേ​റി​യ​വ​ര്‍ അ​ന​വ​ധി​യാ​യ റി​സോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളാ​ണ് കെ​ട്ടി​യു​യ​ര്‍ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​സ്തു​വി​ന് വ്യാ​ജ​പ​ട്ട​യം നി​ര്‍മി​ച്ചാ​ണ് കൈ​യേ​റ്റ​വും നി​ര്‍മാ​ണ​വും തു​ട​രു​ന്ന​ത്. 2007ലെ ​മൂ​ന്നാ​ര്‍ കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ല്‍ സ​മ​യ​ത്ത് ഈ ​വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.​പ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി.

    ഇ​തി​നെ​ല്ലാം രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും ശ​ക്ത​മാ​ണ്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത കു​ഞ്ചി​ത്ത​ണ്ണി, ബൈ​സ​ണ്‍വാ​ലി വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലും അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ര്‍മാ​ണം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു. കു​ഞ്ചി​ത്ത​ണ്ണി വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ അ​ഞ്ച്​ സ്റ്റോ​പ് മെ​മ്മോ​ക​ളാ​ണ് ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    ര​ണ്ട് ഗ്ലാ​സ് ബ്രി​ഡ്ജ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ക്കാ​ണ് സ്റ്റോ​പ് മെ​മ്മോ ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഏ​റ്റ​വും വി​വാ​ദ​മാ​യ ചൊ​ക്ര​മു​ടി കൈ​യേ​റ്റം ഭൂ​മി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ബൈ​സ​ണ്‍വാ​ലി വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ സി.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍ ഭൂ​മി​യി​ല​ട​ക്കം വ​ലി​യ നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മോ ന​ട​പ​ടി​യോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് മാ​ഫി​യ​ക​ള്‍ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    പെ​ര്‍മി​റ്റ് വീ​ടു​ക​ള്‍ക്ക്; ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് വ​ൻ​കി​ട റി​സോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍

    എ​ല്‍.​എ പ​ട്ട​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ല്‍ റി​സോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് താ​മ​സി​ക്കാ​ന്‍ വീ​ടു​വെ​ക്കാ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പെ​ര്‍മി​റ്റു​ക​ളു​ടെ മ​റ​വി​ല്‍.

    പ​ള്ളി​വാ​സ​ല്‍, കു​ഞ്ചി​ത്ത​ണ്ണി, ബൈ​സ​ണ്‍വാ​ലി വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​വും ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു പ​രി​ശോ​ധ​ന ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​കും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ക. മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ അ​ഞ്ഞൂ​റി​ലേ​റെ നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ത്രം ന​ട​ന്ന​താ​യി​ട്ടാ​ണ് വി​വ​രം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, വി​ല്ലേ​ജ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഇ​റ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ​ല​യി​ട​ത്തും യു​ദ്ധ​കാ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.​ ഇ​തി​ന്‍റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ദു​ര​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​യ റി​സോ​ര്‍ട്ടി​ലും നി​ര്‍മാ​ണം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ThodupuzhaIllegal constructionIdukki NewsPallivasalEcologically sensitive area
    News Summary - illegal construction on ecologically sensitive area
    Similar News
    Next Story
    X