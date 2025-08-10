Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightഅത്യാസന്ന നിലയിൽ...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 11:22 AM IST

    അത്യാസന്ന നിലയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം

    text_fields
    bookmark_border
    ജീ​വ​നും കോ​രി​​യെ​ടു​ത്തു​ള്ള ഓ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു
    അത്യാസന്ന നിലയിൽ അത്യാഹിത വിഭാഗം
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി, താ​ലൂ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കു​റ​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ന്നാ​ൽ ജി​ല്ല​ക്ക​ക​ത്തോ പു​റ​ത്തോ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​​ളി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ്​ ഇ​ടു​ക്കി​ക്കാ​ർ.

    ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും ഇ​തു​മൂ​ലം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന തി​ര​ക്കു​മാ​ണ്​​ ഇ​തി​ന്​ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ള​ള ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി ഇ​ടു​ക്കി​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​ഓ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ എ​ന്ന്​ ചി​ന്തി​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​യി​ ഒ​രാ​ൾ പോ​ലു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​നും കോ​രി​യെ​ടു​ത്ത്​​ അ​യ​ൽ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ ഇ​പ്പോ​ഴും പാ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​ടു​ക്കി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം.

    ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ കാ​ഷ്വ​ൽ​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യി എ​ട്ടു​പേ​രും താ​ലൂ​ക്ക് ​​ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ആ​റു​പേ​രും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ സു​ഗ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ. അ​തേ​സ​മ​യം, ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​റ്​ പോ​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​രെ​ണ്ണം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    തൊ​ടു​പു​ഴ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നാ​ല്​ പോ​സ്റ്റാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​രു പോ​സ്റ്റ്​ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. അ​ടി​മാ​ലി താ​ലൂ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നാ​ല്​ പോ​സ്റ്റാ​ണ്​ ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ട്​ ഒ​ഴി​വാ​ണു​ള്ള​ത്. പീ​രു​മേ​ട്ടി​ൽ നാ​ല്​ പോ​സ്റ്റു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ക​ട്ട​പ്പ​ന​യി​ലും നാ​ല്​ ​പോ​സ്റ്റു​ണ്ട്. ര​ണ്ടെ​ണ്ണം ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത്​ നാ​ല്​ പോ​സ്റ്റു​ണ്ട്. ഒ​രു ഒ​ഴി​വും ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ലീ​വു​മാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്.

    ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാർ കുറവ്​

    തൊ​ടു​പു​ഴ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ​ല​​പ്പോ​ഴും ഒ.​പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ അ​ധി​ക ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​താ​ണ്​ പ്ര​​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്​ പ​ല​പ്പോ​ഴും രോ​ഗി​ക​ളെ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നി​ട്ടും തി​ര​ക്കി​നു കു​റ​വു​ണ്ടാ​കാ​റി​ല്ല.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യും ഇ​ല്ലാ​തെ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​ൻ ചീ​ട്ടെ​ടു​ത്ത്​ വ​രു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ വേ​ണ്ട​വ​രോ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രോ എ​ത്തി​യാ​ൽ തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​കു​ന്ന​തും പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വം ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്​ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഒ​രു അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം ഡോ​ക്ട​റെ പോ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റാ​തെ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം ജോ​ലി​ക്ക്​ നി​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്​ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ. ഇ​തു​മൂ​ലം ആ ​ദി​വ​സ​ത്തെ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഒ.​പി​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​കു​ന്നു.

    ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജ്​ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് പൊട്ടിയൊഴുകുന്നു

    ചെ​റു​തോ​ണി: ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ന്‍റെ പു​തി​യ ബ്ലോ​ക്കി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര്‍മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്ക് നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ന​ന്നാ​ക്കാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം കാ​ര​ണം ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ ഈ​ച്ച​യും കൊ​തു​കും പെ​രു​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ലി​ന​ജ​ലം പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കാ​ണൊ​ഴു​കു​ന്ന​ത്.

    താ​ഴെ​നി​ന്ന്​ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ള്‍ ഇ​തി​ല്‍ ച​വി​ട്ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ ബ്ലോ​ക്കി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ല്‍ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും ച​ളി​വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ കു​ഴി​ക​ളും രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്ക് നി​ര്‍മി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു നി​ല​യു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ ദി​വ​സേ​ന ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം രോ​ഗി​ക​ളും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​നു​പ​റ്റു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ല​ല്ല ടാ​ങ്ക് നി​ര്‍മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടാ​ങ്കി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ഭി​ത്തി​ക​ളി​ല്‍ പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തും വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടാ​ങ്കി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ ബ​ല​വ​ത്താ​യ സ്ലാ​ബി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്കി​ന്‍റെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കു​ഴി​ഞ്ഞു അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ല്‍ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കാ​തെ നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ടൈ​ലു​ക​ള്‍ പൊ​ളി​ഞ്ഞു​പോ​യ​തെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലും ബ​ല​വ​ത്താ​യും സെ​പ്റ്റി​ടാ​ങ്ക് പ​ണി​യാ​തി​രു​ന്ന​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന്​ രോ​ഗി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsIdukki Newsgovernment hospitalsKerala
    News Summary - idukki government hospitals bad facility
    Similar News
    Next Story
    X