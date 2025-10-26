Begin typing your search above and press return to search.
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 7:56 AM IST

    ഇടുക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് യാഥാര്‍ഥ്യത്തിലേക്ക്

    നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്​
    ഇടുക്കി സര്‍ക്കാര്‍ ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് യാഥാര്‍ഥ്യത്തിലേക്ക്
    തൊ​ടു​പു​ഴ: സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി വി​ക​സ​ന പാ​ക്കേ​ജി​ല്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 10 കോ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ടു​ക്കി ആ​യു​ര്‍വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി ഒ.​പി.​ഡി കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ന്റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​ന​വും ഉ​ടു​മ്പ​ഞ്ചോ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വി​ട്ടു​ത​രു​ന്ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ളി​ല്‍ ഒ.​പി വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും നാ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​യു​ഷ് മി​ഷ​ന്റെ 66 നി​ര്‍മ്മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​ഴ്​ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 2.30ന് ​ആ​രോ​ഗ്യ വ​നി​ത ശി​ശു വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ര്‍ജ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും.

    ജ​ല​വി​ഭ​വ​മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. എം.​എം. മ​ണി എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ഡീ​ന്‍ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ് എം.​പി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. പു​തി​യ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ കോ​ളേ​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഒ.​പി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ 'പ്ര​സൂ​തി​ത​ന്ത്ര- സ്ത്രീ​രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ, ശ​ല്യ​ത​ന്ത്ര ഓ​ര്‍ത്തോ​പീ​ഡി​ക്‌​സ്, കാ​യ ചി​കി​ത്സ ജ​ന​റ​ല്‍ മെ​ഡി​സി​ന്‍' എ​ന്നീ സ്‌​പെ​ഷ​ലി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

