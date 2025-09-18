Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    18 Sept 2025 10:25 AM IST
    18 Sept 2025 10:25 AM IST

    വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ; പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് ജില്ല

    കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി വെ​ല്ലു​വി​ളി
    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​കു​മെ​ന്ന ശു​ഭ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ജി​ല്ല​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബി​ൽ ന​ട​പ്പാ​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും ഇ​വ​ർ​ക്കാ​ണ്.

    ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗം ആ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ൻ അ​തി​നെ കൊ​ല്ലാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​ൻ ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് ബി​ല്ലി​നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സം​സ്ഥാ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മ​നു​ഷ്യ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലി​റ​ങ്ങി മ​നു​ഷ്യ​രെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റാ​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റോ ചീ​ഫ് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​റോ അ​ക്കാ​ര്യം ചീ​ഫ് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മ​റ്റ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ ആ ​മൃ​ഗ​ത്തെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാം.

    ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ പ​ട്ടി​ക ര​ണ്ടി​ലെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി കൂ​ടാ​തെ​ത​ന്നെ ജ​ന​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം, നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്കും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​ണ് അ​ധി​കാ​രം. ഇ​തി​നു പ​ക​രം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഈ ​അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​യെ ക്ഷു​ദ്ര​ജീ​വി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ആ​വ​ശ്യം കേ​ന്ദ്രം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് കോ​ടി​ക​ൾ; എ​ല്ലാം പ​രാ​ജ​യം

    അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 486 പേ​രാ​ണ് വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ത്ത് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. കോ​ടി​ക​ളു​ടെ കൃ​ഷി നാ​ശ​വു​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി. മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം അ​ക​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ത​ല​വേ​ദ​ന വ​നം വ​കു​പ്പി​നെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്ത് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ന്ദ്ര അ​നു​മ​തി​യെ​ന്ന വ​ലി​യ ക​ട​മ്പ ബി​ല്ലി​നു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി.

