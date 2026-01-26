Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:46 AM IST

    ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് നിയമം ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

    നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് നിയമം ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
    തൊ​ടു​പു​ഴ: രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് നി​യ​മം ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കും. ജി​ല്ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍, ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ള്‍, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ള്‍, ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി മു​ഴു​വ​ൻ ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും കേ​ര​ള ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് (ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ട് 2018) പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ​രെ നി​യ​മ​യു​ദ്ധം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധം

    നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം എ​ല്ലാ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കാ​ണാ​വു​ന്ന​വി​ധം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണം. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചി​കി​ത്സ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​യ ഫീ​സ് നി​ര​ക്കു​ക​ളും പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഡെ​സ‍്ക്/​റി​സ​പ്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണം. വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​ക​ൾ, ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​യു​ഷ് ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി കി​ട​ക്ക​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ​തോ അ​ല്ലാ​ത്ത​തോ ആ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശം

    നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​കും. അ​ത്യാ​ഹി​തം സം​ഭ​വി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന രോ​ഗി​യെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കി അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം ത​ര​ണം​ചെ​യ്യാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. മു​ന്‍കൂ​ര്‍ പ​ണ​മ​ട​ച്ചി​ല്ല, രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ ചി​കി​ത്സ നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ല്‍ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ന​ൽ​ക​ണം. ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം ഡി​സ്ചാ​ര്‍ജ് ചെ​യ്താ​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​രേ​ഖ​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും രോ​ഗി​ക്ക് കൈ​മാ​റേ​ണ്ട​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്.

    ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ടേ​ഷ​ന്‍, പ​രി​ശോ​ധ​ന, ചി​കി​ത്സ മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ നി​ര​ക്കു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഇ​നം തി​രി​ച്ച ബി​ല്ല് രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍ക​ണം.

    എ​ല്ലാ ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പേ​ഷ്യ​ന്റ് ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ബ്രോ​ഷ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍നി​ന്ന് ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്

    നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ഡെ​സ്‌​ക് ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച് ഏ​ഴ്​ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം.

    ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ക്ക് (ആ​രോ​ഗ്യം ) കൈ​മാ​റ​ണം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ https:// clinical establishments kerala.gov.in / act - rules എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്‌ ലി​ങ്കി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ജി​ല്ല​യി​ലെ ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളും ഡ​യ​ഗ്‌​നോ​സ്റ്റി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ക്ട് 2018 ലെ 39, 47 ​സെ​ക്ഷ​നു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ (ആ​രോ​ഗ്യം) ഡോ. ​കെ.​എ​ൻ. സ​തീ​ഷ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ല​ഭ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ര​ക്കു​ക​ളും പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള കി​ട​ക്ക, ഐ.​സി.​യു, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍

    രോ​ഗി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍

    പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ബോ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ പേ​ര്, ത​സ്തി​ക, ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ (ആ​രോ​ഗ്യം), ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​ര്‍

