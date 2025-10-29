Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightIdukkichevron_rightThodupuzhachevron_rightനെല്ല് സംഭരിച്ച തുക...
    Thodupuzha
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 1:32 PM IST

    നെല്ല് സംഭരിച്ച തുക നൽകാതെ സർക്കാർ; വലഞ്ഞ് കർഷകർ

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ല്ല​യി​ൽ 300 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത് 1.52 കോ​ടി
    നെല്ല് സംഭരിച്ച തുക നൽകാതെ സർക്കാർ; വലഞ്ഞ് കർഷകർ
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: നെ​ൽ​കൃ​ഷി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റും കൃ​ഷി വ​കു​പ്പും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഭ​രി​ച്ച നെ​ല്ലി​ന്‍റെ തു​ക ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് നാ​ളു​ക​ളാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ക​നി​വി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ഹി​ത​ത്തെ​ച്ചെ​ല്ലി കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളും വ​കു​പ്പു​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം പ​ഴി​ചാ​രു​മ്പോ​ഴും ഇ​വ​രു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് അ​ന​ന്ത​മാ​യി നീ​ളു​ക​യാ​ണ്.

    സംഭരിക്കുന്നത്​ കി​ലോ​ക്ക്​ 28.20 രൂ​പ​ക്ക്​

    ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 300 ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​ണ് നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ച്ച വ​ക​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ വി​ഹി​ത​മാ​യി 1.52 കോ​ടി​യാ​ണ് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്. നെ​ല്ലി​ന് കി​ലോ​ക്ക്​ 28.20 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ൽ 23 രൂ​പ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഹി​ത​മാ​യും 5.20 രൂ​പ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ബോ​ണ​സ് വി​ഹി​ത​മാ​യു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള 1206.69 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ കേ​ന്ദ്രം നേ​ര​ത്തേ അ​നു​വ​ദി​ച്ച തു​ക ശ​രി​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളും പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളേ​റെ; കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ക​ർ​ഷ​ക​ർ

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും നെ​ൽ​കൃ​ഷി​ക്ക്​ അ​നു​യോ​ജ്യ​മെ​ങ്കി​ലും കൃ​ഷി ലാ​ഭ​ക​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്തി​രി​യു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യു​ടെ അ​ള​വി​ൽ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് ത​ന്നെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ല​വേ​റി​യ​തും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കി​ട്ടാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​തും മൂ​ലം നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ സ്വ​മേ​ധ​യാ കൃ​ഷി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യു​ടെ ഈ​റ്റി​ല്ല​മാ​യി​രു​ന്ന ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലേ​യും ലോ ​റേ​ഞ്ചി​ലേ​യും വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യു​ടെ പ്ര​ഭാ​വം മ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങ‍ി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ടി​ക്ക​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​കൃ​തി​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളും കൃ​ഷി​യെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും കൃ​ഷി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഴ​യും മ​ര​ച്ചീ​നി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​റ്റ് കൃ​ഷി​ക​ളി​റ​ക്കി. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് ത​രി​ശു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​ഗ​ണ​ന; നെ​ൽ​കൃ​ഷി​യും ഓ​ർ​മ​യാ​കു​ന്നു

    നെ​ൽ​കൃ​ഷി പു​ന​ര​ജ്ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലെ അ​പാ​ക​ത​യാ​ണ് വി​ല്ല​നാ​കു​ന്ന​ത്. ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ നെ​ല്ല​റ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന മു​ട്ടു​കാ​ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​നും നെ​ല്‍കൃ​ഷി​കൊ​ണ്ട് പേ​രു​കേ​ട്ട രാ​ജാ​ക്കാ​ടി​നു​മെ​ല്ലാം നെ​ല്‍കൃ​ഷി​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​നി​ന്ന പൂ​ർ​വ​കാ​ല​മാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, നി​ല​വി​ൽ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ ഹെ​ക്‌​ട​റി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ നെ​ല്‍കൃ​ഷി​യു​ള്ളൂ.

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​ക​ള്‍ വ​ഴി ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് സ​ബ്‌​സി​ഡി ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ള്‍മൂ​ലം കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ക​ര്‍ഷ​ക​രെ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു ശ്ര​മ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് രം​ഗ​ത്ത് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ക​ർ​ഷ​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് നെ​ല്ല് സം​ഭ​രി​ച്ച വ​ക​യി​ൽ വ​ൻ തു​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് എ​ന്ന് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കു​മാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Idukki Newspaddy procurementdistressFarmers
    News Summary - Government not paying for paddy procurement farmers in trouble
    Similar News
    Next Story
    X